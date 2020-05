Netflix et Disney+ : voici 7 séries et films à découvrir ce week-end

S’il y a des chances que vous passiez moins de temps sur Netflix et Disney+ maintenant que le confinement est terminé, cela ne nous empêche pas de préparer notre habituelle sélection du week-end. Au programme, quelques idées de films, séries et documentaires à voir sur les deux plateformes de streaming, dont l’habituel film du dimanche soir.

Disney+ est disponible depuis quelques semaines au tarif de 6,99 euros par mois pour un accès aux contenus Disney, mais aussi Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Découvrir Disney+

La nouvelle série british : White Lines (Netflix)

Disponible sur Netflix depuis peu, cette nouvelle série signée par le créateur de La Casa de Papel raconte comment Zoe Walker décide de quitter sa petite ville et son confort pour aller à Ibiza. Sur place, elle tente de retrouver son frère qui a disparu tout en découvrant un univers bien particulier.

La première saison compte dix épisodes d’environ une heure.

Le film sportif basé sur une histoire vraie : Le Plus beau des combats (Disney+)

Ce film daté de 2001 revient sur l’inclusion d’étudiants noirs dans un établissement jusqu’ici réservé aux blancs en Virginie (USA). Dans ce contexte de tensions des années 70, l’entraîneur blanc Bill Yoast doit accepter de travailler aux côtés de l’afro-américain Herman Boone afin d’emmener les joueurs de l’équipe de football américain le plus loin possible.

Le documentaire historique : Procès médiatiques (Netflix)



Sur Netflix depuis ce jour, ce documentaire revient sur la manière dont les médias ont possiblement été en mesure d’influencer le résultat des procès les plus célèbres de l’histoire. Elle soulève également des questions liées au racisme, à la légitime défense, à la fraude fiscale ou encore la corruption.

La première saison comptabilise six épisodes d’environ une heure.

Le docu-série : Trésors sous les mers (Disney+)

Dévoilé en 2018 par le National Geographic et actuellement disponible sur Disney+, ce documentaire revient sur les secrets de l’océan et les découvertes qui continuent d’y être faites encore aujourd’hui. Il se penche sur des sujets comme les secrets nazis, les fortunes englouties, les légendes de l’Atlantide ou encore les navires de guerre et le mystérieux vol Malaysia Airlines 370.

La saison 1 se compose de 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes.

La série espagnole : Valeria (Netflix)

Disponible sur Netflix depuis peu, cette série espagnole adaptée d’un best-seller d’Elisabet Benavent s’attarde sur la vie de Valeria, une jeune autrice souffrant du syndrome de la page blanche. Celle-ci se rapproche de ses meilleures amies afin d’espérer retrouver l’inspiration tout en discutant de son quotidien. Au casting dans le rôle principal, Diana Gómez, l’actrice qui joue Tatiana dans La Casa de Papel.

La première saison compte huit épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le dessin animé : Vice-Versa (Disney+)

Signé Pixar, ce dessin animé daté de 2015 dépeint un univers qui met en scène les émotions présentes la tête d’une jeune fille âgée de 11 ans. Depuis le centre de contrôle, Joie doit faire face à Peur, Dégoût ou encore Tristesse alors que la famille de Riley décide de déménager dans une grande ville et qu’elle perd ses repères. Les Émotions vont devoir s’aventurer dans des lieux étonnants tels que la Mémoire à long terme ou la Production des Rêves pour que la jeune fille puisse dépasser cette étape.

Le film du dimanche soir : Je t’aime, imbécile ! (Netflix)

Disponible sur Netflix depuis ce jour, ce nouveau film espagnol produit par la plateforme de streaming raconte comme Marcos se fait quitter par sa copine le jour où il perd aussi son travail. Il tente de devenir un autre homme aidé par une amie d’enfance et un coach en ligne.