Netflix fait monter la pression autour de 13 Reasons Why avec une nouvelle bande-annonce

Il faudra patienter encore quelques jours pour nous lancer dans la troisième saison de 13 Reasons Why et commencer l’enquête autour de la mort de Bryce Walker. Si 13 personnes et 13 raisons étaient à l’origine de la mort d’Hannah Baker, il y’a beaucoup plus de personnes et de raisons qui font que Bryce Walker a pu trouver la mort. Mais qui est le coupable ? Quelles sont les vraies motivations ? Une nouvelle fois, le lycée Liberty va être secoué par une sombre affaire.

Mais qui à tué Bryce Walker ?

Deux semaines après la première bande-annonce-choc diffusait par Netflix pour annoncer la date de sortie de la saison 3 de 13 Reasons Why (qui est donc le 23 août prochain en intégralité), le géant américain fait monter la pression avec la diffusion d’une deuxième vidéo beaucoup plus rythmée qui propose ainsi plusieurs coupables parfaits.

Et si le fameux coupable n’apparaissait pas dans cette fameuse bande-annonce ? Plusieurs théories commencent déjà à fleurir sur le Net et certaines peuvent parfaitement tenir la route. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre une semaine pour commencer l’enquête et découvrir au fil des épisodes la vérité.

Cette troisième saison de 13 Reasons Why se déroule donc huit mois après la fin de la saison 2. Comme les deux premières saisons, cette troisième devrait proposer plusieurs flash-back pour nous faire comprendre le déroulement et la finalité de l’assassinat par balle de Bryce Walker le quaterback de l’équipe de football du lycée Liberty.

Bien entendu, Clay, le personnage principal de la série est en première ligne dans l’enquête. Même si ce dénouement serait assez illogique vis-à-vis du caractère de ce dernier qui a évité une tuerie à la fin de la saison 2.

13 Reasons Why : Le chapitre final déjà commandé par Netflix

C’est en même temps que l’annonce de la date de sortie de la saison 3, que Netflix a confirmé qu’une saison 4 était d’ores et déjà commandée et prévue pour 2020. Cette conclusion devrait se dérouler lors de l’ultime année au lycée Liberty pour Clay. Tout comme la saison 3, le personnage d’Hannah Baker ne devrait pas être au programme, même par l’intermédiaire de flash-back comme ce fut le cas dans les deux premières saisons !