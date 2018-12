Netflix prévoit de produire sa première télé-réalité en France

Comme l’indique le média spécialisé Deadline dans un article daté du 18 décembre, Netflix prévoit de produire une adaptation française de The Circle de Channel 4. Depuis son arrivée en France, c’est la première fois que la plateforme de streaming va proposer une télé-réalité britannique sur son service vidéo.

Netflix se tourne vers la télé-réalité…avec les codes des réseaux sociaux

Conçu par la boîte de production américaine Studio Lambert, qui est aussi à l’origine de Patron Incognito, The Circle met en scène plusieurs candidats qui doivent se noter mutuellement au cours des épisodes. Vivant dans un même immeuble façon Loft Story, les participants ne se rencontrent pourtant pas et communiquent seulement par le biais des réseaux sociaux, qu’ils alimentent régulièrement. Ils peuvent donc faire entretenir des relations basées sur les discussions, mais également mentir sur leur propre identité et s’inventer une autre vie. L’objectif principal est de rester le candidat le mieux noté chaque semaine pour ne pas être éliminé. Pour ceux qui quittent l’émission, ils peuvent choisir de rencontrer un candidat de leur choix en vrai, ou non.

Dans la version britannique, certains candidats ne basent effectivement pas leur communication sur la vérité, si bien que c’est un participant masculin qui a gagné le prix dans les deux catégories en se faisant passer pour une femme.

Le vainqueur remporte une somme de 50 000 livres, soit environ 55 600 euros, là où celui qui gagne grâce aux votes des téléspectateurs reparte avec 25 000 livres, soit plus de 27 000 euros. Également adaptés au Brésil, les épisodes de The Circle des deux pays devraient être tournés dans le même immeuble, à Hayes, à l’ouest de Londres.

Pour l’instant, Netflix n’a pas communiqué sur la date de diffusion en France. Reste encore à savoir si le concept trouvera ses adeptes dans le pays, mais il est certain que The Circle devrait atteindre un public attiré la télé-réalité.

