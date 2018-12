Netflix en tête du classement des séries les plus vues cette année

Le service en ligne français TV Time vient de révéler la liste des vingt séries les plus regardées à travers le monde durant l’année 2018. Et autant dire que Netflix est la plateforme de streaming qui s’impose parmi ce classement, puisque 19 des 20 séries sont diffusées sur son service.

Néanmoins, il faut rappeler que les questions posées par TV Time pour établir ce classement portaient sur des séries diffusées entre le 1er janvier et le 6 décembre 2018. Malgré le fait que cette liste ait été établie à l’aide de plus de 200 pays, il est donc possible que certains contenus en soient absents.

Netflix, acteur poids lourd dans le secteur du streaming

En effet, The Handmaid’s Tale est la seule série du classement à ne pas être diffusée par Netflix puisque c’est son concurrent Hulu, moins conséquent en termes d’utilisateurs, qui propose la série à ses utilisateurs. Ainsi, la série se place à la cinquième position du classement. Pour rappel, le service de streaming Hulu n’est pas disponible en France, mais certains de ses contenus sont diffusés via la plateforme OCS.

Voici la liste complète des séries les plus streamées au monde en 2018, dans l’ordre :

13 Reasons Why

Money Heist

Orange is the New Black

The Handmaid’s Tale

The End of the F***ing World

Jessica Jones

Stranger Things

Atypical

Marvel’s Dardevil

Elite

Chilling Adventures of Sabrina

Insatiable

BoJack Horseman

Sense8

Dark

Alterd Carbon

Big Mouth

Santa Clarita Diet

Cable Girls

