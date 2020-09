Netflix : Que penser de Révolution, la future série made in France ?

Peut-on s’attaquer impunément à un mythe de l’Histoire de France ? C’est le défi que va tenter de relever Netflix avec sa série française « Révolution » qui sera mise en ligne le 16 octobre prochain. Une bande-annonce a été mise en ligne il y a quelques jours. On vous dit ce que l’on en a pensé.

Au programme, une vidéo d’un peu moins de trois minutes, qui nous plonge dans un univers très particulier. La réécriture de l’histoire, au moins de façon marginale semble au programme. Mêlant vision du monde à travers la noblesse ou les pauvres, on y découvre surtout une claire dimension fantastique.

Mais,c ‘est du côté du jeu Assassin’s Creed que l’on a surtout envie d’aller chercher les références, tant la « Fraternité », dont le nom revient fréquemment, nous fait penser aux aventures d’Arno Victor Dorian dans la France de la fin du 18e siècle.

Particulièrement ambitieuse visuellement, la série, comme toujours lorsqu’on s’attaque à un sujet historique, devrait faire face à son lot de critiques des puristes. Est-ce une mauvaise nouvelle pour autant ? On a plutôt envie d’être optimistes, tant la bande-annonce semble réussie.

Pour rappel, voilà le pitch de la série :

Royaume de France, 1787. Enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, Joseph Guillotin – futur inventeur de la guillotine – découvre l’existence d’un nouveau virus : le sang bleu. La maladie se propage au sein de l’aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. C’est le début d’une révolte … Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles ?