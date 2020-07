Netflix siffle la fin des Nouvelles Aventures de Sabrina

Mauvaise nouvelle pour les fans des Nouvelles Aventures de Sabrina, la série Netflix. La série, un énième reboot de la saga l’Apprentie Sorcière, avait été lancée en octobre 2018 sur la plateforme de streaming, offrant à la jeune Kiernan Shipka, un deuxième second grand rôle après Mad Men. Sans révolutionner le genre, la série a vite trouvé son public. Après la diffusion de la première saison, elle s’est même attirée l’ire d’une organisation satanique pour… non-respect du droit d’auteur.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina, une saison 4 pour finir

Netflix a donc annoncé que la quatrième saison des Nouvelles Aventures de Sabrina, prévue pour la fin d’année, serait aussi la dernière. Au total, la jeune sorcière aura donc eu le droit à 36 épisodes. Si la plateforme de streaming n’a pas donné de chiffres de diffusion, on peut estimer que la série avait un certain succès pour qu’elle soit renouvelée ainsi à plusieurs reprises. Du côté des critiques, on appréciait aussi plutôt la série.

Le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, interrogé sur cette annulation de la série, a surtout fait part de son enthousiasme pour les prochains épisodes.

Travailler sur les Nouvelles Aventures de Sabrina a été un incroyable honneur depuis le premier jour. C’est un plaisir de travailler avec le casting, notamment Kiernan dans le rôle de la sorcière adolescente préférée du public. […] Nous sommes impatients de vous dévoiler la saison 4.

L’actrice elle-même a pris la pose sur Instagram avec un cliché entouré de deux princes des enfers.

La quatrième et dernière saison des Nouvelles Aventures de Sabrina devrait mettre la jeune sorcière et ses amis aux prises avec les Terreurs d’Eldritch, Ces ennemis mystérieux ont été évoqués à plusieurs reprises au cours de la saison 3, mais sans que des détails ne soient fournis sur leur nature. Les Terreurs d’Eldritch sont un conte régulier dans le monde de l’horreur et auraient été inventés par H.P Lovecraft. Plusieurs d’entre elles sont au menu selon le résumé dévoilé par Netflix. La date de diffusion est encore inconnue, mais la série devrait revenir avant la fin de l’année. Pour Halloween ?