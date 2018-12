Netflix teste un abonnement à 2.49 euros en Europe

Certains internautes ont fait remonter la mise en place de nouveaux abonnements hebdomadaires en Autriche, avec une nouvelle grille tarifaire, qui propose en plus des habituels abonnements par mois, des abonnements à la semaine pour seulement 2.49 euros !

Bientôt 2.50 euros par semaine pour profiter de Netflix

Actuellement, pour profiter de Netflix il faut débourser l’une des trois formules mensuelles : l’Essentiel (7,99 euros), la Standard (10,99 euros) et la Premium (13,99 euros). A l’avenir, il pourrait être possible de ne payer que 2,49 euros, 2,99 euros et 3,99 euros par semaine pour les mêmes forfaits.

On entend déjà certains dire que c’est de l’arnaque, car au final le tarif est plus cher à la fin du mois, en mettant en avant que le tarif grimpe à 9,96 euros contre 7,99 euros pour la formule Essentiel, sauf que tout le monde n’utilise pas réellement le service chaque mois et que même au sein d’un mois il est parfois difficile de trouver du temps pour regarder ses séries favorites… A la fin, on peut se retrouver à payer des abonnements que l’on utilise pas ou peu. C’est un peu comme ces abonnements dans les salles de sport ou de musculation, qui sont rentables au départ car on y va fréquemment, mais après trois mois, on se retrouve à payer un abonnement pour une activité que l’on exerce pratiquement plus jusqu’à la fin de l’année et au final on se désabonne pour faire des économies…

Netflix est conscient que ce type d’utilisateur existe et que le marché du streaming vidéo est très concurrentiel. Plutôt que de décevoir ce type d’utilisateur pour au final le perdre avec un désabonnement et avec le risque qu’il tente un service concurrent, l’entreprise offre une plus grande flexibilité avec un tarif à la semaine.

Une plus grande flexibilité pour adapter le coût à votre utilisation réelle

Concrètement si vous partez trois semaines en vacances, vous pourriez être intéressé de ne payer qu’une seule semaine par exemple. Si vous êtes très occupé et que vous savez que les 15 prochains jours, vous n’aurez pas le temps de faire un saut sur Netflix, vous pourriez aussi être intéressé par cet abonnement hebdomadaire, plutôt que mensuel.

Enfin, cela peut aussi être une bonne façon pour Netflix, de capter des utilisateurs qui ne souhaitent pas s’engager actuellement, car ils savent qu’ils n’ont pas le temps quotidiennement de regarder la télévision, mais qui ne seraient pas contre l’idée de se faire un marathon sur une série lors de leurs vacances, comme Black Mirror .

Reste qu’il s’agira d’une démarche plus lourde pour effectuer cette gestion, mais si l’on cherche à réaliser des économies certains y trouveront leur avantage et n’y verront pas un inconvénient. Et vous, que pensez-vous de cette formule, si elle venait à débarquer en France ?