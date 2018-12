Sur Netflix, l’idée d’un épisode de Noël de Black Mirror se précise

Lorsque Netflix a annoncé les nouveautés du mois de décembre il y a quelques jours, la plateforme a également dévoilé un élément énigmatique faisant partie d’une liste plus complète, qui a suscité de nombreuses questions chez les internautes. En effet, la dernière ligne du GIF partagé par Netflix est pleine de points d’interrogation, ce qui laisse à penser qu’un contenu secret fera son arrivée sur le service après la date du 26 décembre. De plus, Netflix a accompagné son post sur Twitter du message « À Noël, on n’est jamais au bout de nos surprises ».

À Noël, on n’est jamais au bout de nos surprises. pic.twitter.com/0EtCFZkEJs — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 28 novembre 2018

Netflix nous dit « À très vite »…

Une autre capture d’écran du catalogue de Netflix montrait qu’il s’agirait bien là d’un nouvel épisode de la série Black Mirror. Intitulé Bandersnatch, le contenu pourrait être partagé en ligne dès la date du 28 décembre.

Plus récemment, c’est une autre découverte qui a été faite sur Netflix. En effet, certains fans ont fait une découverte hier, directement sur la plateforme. En renseignant le terme Bandersnatch, celle-ci fait bien apparaître un résultat de recherche, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Désormais, il est écrit « Black Mirror : Bandersnatch », suivi de la mention « À très vite ».

Sur le site web version desktop de Netflix, aucune mention de la durée du contenu n’est affiché, mais sur l’application mobile, l’on apprend que le contenu en question durera une heure trente. Cette information confirme donc qu’il ne s’agit pas de la prochaine saison, entière, de Black Mirror, mais bien d’un épisode prévu spécialement pour Noël. Celui-ci constituerait d’ailleurs l’épisode le plus long de la série dystopique lancée en 2011. Néanmoins, l’on ne sait pas s’il s’agit de l’épisode interactif que la plateforme de streaming a déja teasé plus tôt cette année.

Pour l’instant, Netflix n’a pas confirmé officiellement ces informations, mais le doute semble peu à peu se dissiper. Confirmation dans une semaine, le vendredi 28 décembre.

