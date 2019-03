Netflix teste un abonnement à moitié prix

Netflix est en train de tester un abonnement 100% mobile dans plusieurs pays, dont l’Inde. Alors que l’abonnement classique est vendu l’équivalent de 7,27$, celui sur mobile est proposé à 3,63$, soit la moitié prix. Contacté par le site The Verge, Netflix a déclaré « nous cherchons en permanence des moyens pour rendre Netflix plus accessible et agréable à utiliser. Nous allons tester des options dans des pays sélectionnés, dans lesquels les membres pourront, par exemple, regarder Netflix uniquement sur leur mobile pour un prix inférieur, ou souscrire pour des périodes plus courtes ».

Même si ce n’est qu’un test, cela signifie que Netflix envisage des options différentes, qui pourraient permettre d’accéder à la plateforme à moindre coût, mais aussi pendant un temps limité, d’une semaine par exemple. Ce pourrait être positif pour les fans d’une série qui voient débarquer une nouvelle saison. D’un autre côté la plateforme pourrait rendre son offre plus éphémère et faire baisser la durée moyenne d’abonnement par utilisateur.

Ce test a donc lieu en Inde ainsi que dans d’autres pays que Netflix a décidé de garder confidentiels. Seule une partie des utilisateurs se voit proposer ces offres, mais si elles rencontrent le succès, nous pourrions peut-être un jour les voir débarquer en France.

Pour rappel, l’abonnement de base de Netflix est aujourd’hui vendu 8,99€. Un compte mobile à 4,99€ pourrait cartonner, mais Netflix en a-t-il vraiment besoin pour gagner de nouveaux abonnés ?

