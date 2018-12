Netflix teste une nouvelle fonction « Instant Replay » (qui ne plait pas du tout)

Un mode « replay » sur Netflix ?

Le géant Netflix teste actuellement une toute nouvelle fonctionnalité auprès d’un panel restreint d’utilisateurs. En effet, la célèbre plateforme héberge son lot de séries et de films à succès, lesquels proposent évidemment certains passages mémorables, cultes, cruels et/ou choquants, que l’on a parfois hâte de revoir. C’est pour cela que le géant américain a imaginé une fonction « Instant Replay« .

Actuellement en test chez certains utilisateurs, cette fonction « Replay » veut ainsi permettre aux spectateurs de rejouer immédiatement une séquence choc qui vient de se dérouler sous leurs yeux. Une idée plutôt originale (à défaut d’être vraiment utile), si ce n’est qu’à l’heure actuelle, ce « Replay » s’affiche à l’écran sous la forme d’un pop-up assez disgracieux, qui flingue irrémédiablement l’immersion…

« Hey Netflix, s’il y a un réglage qui permet de désactiver totalement cette fonction, dites le immédiatement » s’insurge ainsi un utilisateur sur Twitter. Il faut dire que ce système de « Replay » est en effet assez perturbant, et personne n’a envie de voir apparaître divers pop-up durant le visionnage de sa série favorite. Netflix annonce que la phase de test va permettre de peaufiner cette option, mais le groupe américain compte bien déployer son « Replay », afin de permettre « aux abonnés Netflix de revoir une scène favorite ou mémorable en cliquant sur un simple bouton« .

A l’heure actuelle, les retours des utilisateurs sont assez négatifs, et beaucoup ne voient pas l’intérêt d’une telle fonction, si ce n’est briser l’immersion, parfois à plusieurs reprises, durant un film ou une série. Evidemment, on imagine que si Netflix finit par implémenter cette option « Replay », le groupe songera à permettre sa désactivation via les paramètres. Réponse bientôt.