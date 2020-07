Netflix : un concours « The Old Guard » pour gagner… 1000 mois d’abonnement !

Il y a quelques jours, on revenait sur le tout nouveau film The Old Guard, une exclusivité Netflix permettant de découvrir (entre autres) Charlize Theron. Un film qui mêle fantastique et action, et qui permet de suivre un groupe d’Immortels, des guerriers qui luttent depuis plusieurs centaines d’années pour protéger les humains.

The Old Guard, le jeu vidéo !

Histoire de promouvoir comme il se faut sa dernière exclusivité, Netflix a décidé de mettre au point un grand jeu concours. Ce dernier prend la forme d’un jeu vidéo, dans lequel il s’agira tout simplement de réaliser le meilleur score. Un jeu vidéo sur le thème « The Old Guard » évidemment, qui va placer le joueur dans la peau de Andromaque la Scythe, au travers d’un beat’em all vu de dessus relativement classique (façon Hotline Miami).

Un jeu qui est d’ores et déjà accessible via ce lien, et jouable directement depuis un navigateur web jusqu’à ce dimanche. Le principe est on ne peut plus simple : marquer un maximum de points pour faire figurer son nom tout en haut de la liste des meilleurs scores. Pour rester fidèle au film, le fait de mourir dans le jeu ne sera pas réellement synonyme de « game over », mais cela aura néanmoins de lourdes conséquences sur le score final.

Outre le côté gratifiant, le fait de détenir le meilleur score à la fin du week-end permettra à l’heureux élu, ou à l’heureuse élue, de recevoir un très joli cadeau de la part de Netflix.

En effet, dimanche soir, l’auteur du meilleur score se verra remettre un code permettant de souscrire à un abonnement de 1000 mois à la plateforme Netflix. Un rapide calcul permet de constater que cela équivaut à un peu plus de 83 ans d’abonnement gratuit. De quoi en convaincre certains de tenter leur chance ce week-end…