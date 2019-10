Netflix va-t-il vraiment supprimer le partage de comptes ?

Si Spotify lutte frontalement contre le partage de compte, cela fait quelques années que Netflix affiche un tout autre positionnement. Il y a quatre ans, le patron de la plateforme de streaming s’était lui-même exprimé sur le sujet à l’occasion du CES. Lors de sa déclaration, Reed Hastings avait affirmé que le partage de compte n’était pas un problème pour la firme et que celle-ci « ador[ait] les gens qui partagent Netflix ».

Néanmoins, Netflix semble finalement revenir sur ces déclarations, car la plateforme de streaming serait bel et bien sur le point d’interdire le partage de compte. En effet, c’est le directeur des produits, Greg Peters, qui a évoqué le sujet il y a quelques jours lors d’un entretien accordé à The Daily Dot.

Netflix fait-il ce choix pour faire comme Disney+ ?

Selon Greg Peters, Netflix perdrait donc beaucoup d’argent avec cette pratique qu’elle tolérait jusqu’ici, malgré des conditions d’utilisation mentionnant explicitement l’illégalité de la pratique. Si l’on se penche sur le sujet, il est effectivement écrit que : « Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via la plateforme, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer ».

Plus globalement, Netflix perdrait pas moins de deux milliards de dollars par an à cause du partage de comptes, un manque à gagner qui pourrait lui permettre de faire gonfler ses chiffres alors que de nouveaux concurrents s’apprêtent à débarquer sur le marché. En effet, Apple TV+ et Disney+ feront leur arrivée dans le secteur d’ici quelques semaines à peine, ce qui peut expliquer pourquoi Netflix reviendrait sur sa position initiale.

Actuellement, de nombreuses personnes partagent l’identifiant et le mot de passe de leur compte, ce qui permet au final d’avoir plusieurs utilisateurs sur un même compte pour moins cher. Ce chiffre serait de 9 personnes sur 10 en France.

Mais pour l’instant, Netflix n’a pas évoqué les moyens concrets qu’il pourrait mettre en place pour signer la fin du partage du compte. Difficile de savoir pour l’instant donc, comment le service américain souhaite arrêter cette pratique qui est devenue légion au fil des années. On peut tout de même supposer que la firme se basera sur un système de restriction basée sur la location des utilisateurs, une technique déjà utilisée par Spotify.

Pour rappel, Disney+ a déjà annoncé qu’il ne permettrait pas aux utilisateurs de partager leur compte comme le fait Netflix.