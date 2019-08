Mauvaise nouvelle, Disney+ ne vous laissera pas partager votre compte (comme sur Netflix)

Contrairement à Netflix, Disney+ n’autorisera pas le partage de compte sur sa plateforme de streaming. Pour rappel, le service actuel permet aux utilisateurs de payer moins cher en partageant un seul et même compte. Il y a quelques mois, des rumeurs laissaient à penser que Netflix allait mettre fin à cette pratique, mais ce n’est finalement pas le cas.

Disney+ prend une décision à rebours de Netflix

Néanmoins, Disney+ ne prévoit pas de prendre cette direction. En effet, la plateforme de streaming a signé un accord avec Charter Communications, un partenariat qui vise à empêcher le partage de comptes Disney+, Hulu, et ESPN+. Dans leur annonce, les entreprises concernées ont effectivement déclaré qu’elles avaient « accepté de travailler ensemble à l’atténuation du piratage. Les deux sociétés travailleront ensemble pour mettre en œuvre des règles et des techniques d’affaires pour résoudre des problèmes tels que l’accès non autorisé et le partage de mots de passe ». En somme, pas de partage de compte autorisé.

L’on ne sait pas comment, techniquement, Charter et Disney prévoient d’éviter que les utilisateurs ne puissent se partager leur mot de passe, mais il est certain que la pratique ne sera pas autorisée.

Pour rappel, Disney+ sera officiellement lancé aux USA, au Canada et aux Pays-Bas à la date du 12 novembre pour 6,99 dollars par mois ou 69,99 dollars par an.

Il est intéressant de constater que Disney+ se veut ferme sur ce point, là où Netflix autorise la pratique depuis ses débuts. D’ailleurs, la plateforme de streaming sait déjà qui partage son compte avec d’autres personnes en se basant sur l’adresse IP des utilisateurs, le compte qu’il utilise et l’heure à laquelle ils se connectent. Il est possible que Disney+ utilise un service similaire pour retrouver ceux qui partagent un seul et même compte.

En 2016, le CEO de Netflix avait été interrogé sur la question, et il avait déclaré à ce sujet que c’était une chose « positive », ajoutant : « Quand les enfants avancent dans leur vie, ils aiment avoir le contrôle de leur vie, et comme ils ont un revenu, nous les voyons s’abonner séparément […] Ça n’a vraiment pas été un problème ».