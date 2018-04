Nettoyez la planète avec Pokémon Go !

Vous l’ignorez peut-être mais le 22 avril, c’est la journée de la Terre (Earth Day en version originale). Une journée dédiée à l’environnement et à la sauvegarde de la planète. Niantic va se servir de Pokémon GO pour motiver des troupes de nettoyeurs.

Pour l’occasion, Niantic a décidé de proposer un concept plutôt original. Le studio s’est ainsi associé à différentes organisations à travers la planète pour organiser des opérations de nettoyage avec les joueurs.

Une initiative pour le Earth Day

L’idée ? Rassembler des joueurs pour nettoyer des lieux près de chez vous et ainsi apporter votre pierre à la protection de l’environnement. A l’heure actuelle, 37 événements sont prévus dans 12 pays différents dont la France. Chez nous, ce sont surtout les plages qui sont cernées puisque vous pourrez participer à des activités à Brest, Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice et Ghisonaccia en Corse.

Cette liste est seulement temporaire pour l’instant, il est possible d’ajouter vos propres propositions à travers un formulaire présent sur le site. La date limite qui a été fixée par Niantic est le 18 avril.

Des bonus dans le jeu pour les participants

C’est bien beau tout cela, mais quel intérêt pour les joueurs ? C’est aussi simple de participer à une initiative classique sur place non ? C’est là que Niantic joue la carte séduction. Des bonus vont être activés dans le jeu selon le nombre de participants. Les chiffres sont plutôt bas, donc cela devrait être possible de les atteindre.

1 500 participants : Poussière Étoile x2 pour tous les Pokémon de type Plante, Eau et Sol attrapés pendant 48 heures.

3 000 participants : Poussière Étoile x3 pour tous les Pokémon de type Plante, Eau et Sol attrapés pendant 48 heures.

Reste à voir si cela suffira à vous motiver. Cela ne représente que deux heures de votre temps et c’est pour la bonne cause. En plus, vous pourrez rencontrer d’autres joueurs ! Dans le cas où vous n’auriez vraiment pas le temps, il est possible de faire un don.