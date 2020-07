New York interdit l’utilisation de la reconnaissance faciale dans les écoles

Aujourd’hui, la ville de New York a adopté un moratoire interdisant l’utilisation de la reconnaissance faciale et autre forme d’identification biométrique dans les écoles jusqu’en 2022. Ce projet de loi doit encore passer entre les mains du gouverneur Andrew Cuomo pour qu’il le signe.

Cette décision arrive alors que le district scolaire de la ville de Lockport est devenu le premier du pays à accepter l’utilisation de cette technologie dans les écoles. Ce système évalué à 1,4 million est en place depuis janvier et surveille plus de 5000 élèves. Selon le district, le processus en mis en place est capable de détecter dix types d’armes à feu et alerter certains membres du personnel du district ainsi que les forces de l’ordre. Évidemment, les caméras peuvent également reconnaître une personne indésirable au sein de l’établissement.

Les risques sont encore trop grands.

Toutefois, ce système a également été beaucoup critiqué. Les opposants explique que cette technologie pourrait être utilisé pour surveiller les élèves et constituer une base de données d’informations sensibles focalisée sur les visages des gens.

Dans ce même sens, Monica Wallace, membre de l’Assemblée de New York, à l’origine de ce projet de loi a déclaré : « Une fois que nous autoriserons [la technologie de reconnaissance faciale dans les écoles], cela va ouvrir la porte à des millions et des millions de dollars dépensés par l’État pour une technologie dont la fiabilité, la précision et la valeur sont vraiment discutables par rapport aux risques liés à l’utilisation de cette technologie, à la protection de la vie privée, aux faux positifs et à bien d’autres choses encore ».

L’année dernière, la ville de San Francisco a interdit tout utilisation de la reconnaissance faciale des les rues, bâtiments, et autres lieux de passages. Elle est devenue suite à cela la toute première ville américaine à interdire l’utilisation de la reconnaissance faciale.