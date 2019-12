Nikon dévoile les meilleures vidéos prises au microscope de 2019

Observer les plus petits organismes du monde est une tache extrêmement difficile, mais alors les filmer et une chose encore plus complexe. Justement, Nikon dans le cadre de son concours Nikon Small World in Motion vient de dévoiler les meilleures vidéos réalisées avec un microscope. Le but de cette compétition est de présenter des vidéos qui transmettent un aperçu de la vie et dehors de ce que l’oeil humain peut voir.

Grâce à ces réalisateurs de génie tout le monde peut profiter de ce spectacle fabuleux en observant les différentes façons dont ces micro-organismes vivent et interagissent entre eux. Dans certaines des vidéos, nous pouvons assister à la férocité de ce monde minuscule qui parait a première vue si inoffensif. Par exemple, on peut clairement voir dans l’une d’entre elles un parasite naitre d’un autre micro-organisme mort.

Voici sans plus attendre la vidéo qui a remporté cette édition 2019 du Nikon Small World in Motion. Il s’agit de la croissance d’un polype qui ressort d’un corail vert.

Pour information, c’est la multiplication de ce type de polypes qui finit par former des récifs coralliens gigantesques. Naturellement, ce corail est vert, les tâches violettes ne sont que des algues qui ont élu domicile à l’intérieur de ce corail. L’auteur de cette merveille n’est autre que le biologiste Philippe Laissue, voici ce qu’il a déclaré en apprenant sa victoire : « Les récifs coralliens sont en déclin en raison du changement climatique, de la pollution et d’autres perturbations causées par l’homme. J’espère que cette vidéo montrera aux gens la beauté de ces organismes tout en les sensibilisant à leur déclin. »

La seconde place revient à cette vidéo d’un parasite qui parvient à s’échapper d’un corps mort, en l’occurrence un plancton. Une vidéo réalisée par Richard Kirby.

Les vidéastes new-yorkais Tommy et Jesse Gunn se hissent à la troisième place du podium ce Stylonychia, un micro-organisme présent dans l’eau douce qui utilise une technique originale pour capturer ses proies. Sur la vidéo on le voit créer un tourbillon pour attirer et piéger son repas. La suite du classement est disponible sur le site de Nikon avec d’autres vidéos plus surprenantes les unes que les autres.