Nimbus Plus : 50 heures d’autonoie pour cette nouvelle manette de jeu « Made for iPhone »

La manette SteelSeries Nimbus en version Plus

La marque SteelSeries n’est pas peu fière d’annoncer sa toute nouvelle manette de jeu Nimbus Plus. Une manette qui succède au modèle Nimbus standard, en apportant notamment des joysticks cliquables et diverses améliorations. Il s’agit ici d’une manette MFi (ou Made for iPhone), une certification qui permet notamment aux développeurs d’allouer certaines fonctionnalités spécifiques aux terminaux Apple.

La manette Nimbus Plus adopte un design relativement classique, sorte de fusion entre une manette Xbox One (pour les boutons) et une manette PlayStation (pour les sticks). La manette est livrée avec une petite pince, qui permet d’installer un iPhone. Tout comme la manette Nimbus, cette nouvelle manette Nimbus Plus dispose d’une batterie rechargeable. Le concepteur promet une autonomie qui peut atteindre 50 heures, et la recharge s’effectue via un connecteur Lightning.

Une manette taillée pour permettre aux joueurs de profiter pleinement des jeux proposés (entre autres) sur le service Apple Arcade. Evidemment, si la manette est taillée pour l’iPhone, elle est également compatible avec l’iPad et l’Apple TV.

Rappelons en effet que le géant Apple a lancé, en septembre 2019, son service Arcade, au tarif de 4,99 euros/mois (avec un mois d’essai gratuit). A ce prix, l’abonné peut profiter d’un accès illimité à un catalogue qui comprend 100 nouveaux jeux exclusifs compatibles avec l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, le Mac et l’Apple TV.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle manette Nimbus Plus signée SteelSeries est disponible dès à présent sur le site web officiel d’Apple, au prix de 69 dollars. Un tarif 20 dollars supérieur à celui de la manette Nimbus, et une version Plus qui arrivera sur le site de SteelSeries à la fin du mois de mai. Pour l’heure disponible uniquement aux Etats-Unis, la manette Nimbus Plus devrait bientôt arriver en France.