Apple Arcade : découvrez les jeux « révolutionnaires » en vidéo

Le plein de (bons ?) jeux sur Apple Arcade

C’est le 19 septembre prochain que le service Apple Arcade sera officiellement lancé, avec un tarif fixé à 4,99 euros/mois (avec un mois d’essai gratuit). A ce prix, l’abonné va pouvoir profiter d’un accès illimité à un catalogue qui comprend 100 nouveaux jeux exclusifs compatibles avec l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, le Mac et l’Apple TV. Apple promet que le catalogue Apple Arcade accueillera rapidement de nouveaux jeux.

Un service de jeux qui comprendra évidemment des titres exclusifs, « conçus par des développeurs de jeux parmi les plus novateurs au monde » selon Phil Schiller. Apple a décidé d’illustrer ses propos via une nouvelle vidéo postée sur YouTube, qui permet de découvrir un peu plus d’une vingtaine de titres à venir sur Apple Arcade. Parmi ceux-ci, Hot Lava, EarthNight (à venir aussi sur Nintendo Switch), Skate City, Jenny LeClue, LEGO Brawls, Sonic Racing…

Quelques grosses licences également au programme

Le catalogue Apple Arcade disposera également de quelques licences phares, avec par exemple Pac-Man Party Royale, ChuChu Rocket Universe, Shantae and the Seven Sirens, mais aussi l’indémodable Rayman, avec un opus baptisé « Rayman Mini« .

Un Apple Arcade dédié à toute la famille donc, avec un tarif particulièrement aguicheur, et qui devrait trouver rapidement sa place sur de nombreux iPad et Apple TV, histoire (entre autres) d’occuper les enfants à la maison. Bien sûr, les parents pourront aussi installer Apple Arcade sur leur tout nouvel iPhone 11 fraîchement acquis. A ce sujet, rappelons qu’Apple met en avant son service de reprise de votre ancien iPhone, contre un nouveau terminal flambant neuf, avec des prix de reprise à retrouver à cette adresse.

A noter qu’Apple Arcade sera également disponible le 30 septembre sur iPadOS et tvOS 13, et en octobre sur macOS Catalina. Tous les jeux proposés sur Apple Arcade sont jouables hors connexion et, avec le Partage Familial, jusqu’à six membres d’une même famille peuvent y avoir accès.