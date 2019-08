Le streamer Ninja devient ambassadeur officiel Adidas

Adidas, nouveau sponsor officiel de Ninja

Il y a quelques semaines, le célèbre streamer Ninja cassait Internet en annonçant quitter la plateforme Twitch, pour celle de Microsoft : Mixer. Un transfert historique pour Microsoft, qui attirait alors à lui l’un des streamers les plus emblématiques de la planète. Un deal qui n’a rien de gratuit bien sûr, et il se murmure que Microsoft aurait débourser pas moins de 50 millions de dollars pour attirer Tyler « Ninja » Blevins sur sa plateforme.

Aujourd’hui, on apprend que Ninja compte un tout nouveau sponsor : Adidas. En effet, si le célèbre équipementier allemand est réputé pour ses collaborations avec des sportifs de haut niveau, il a désormais décidé de sponsoriser les athlètes e-sport, à commencer donc par Tyler Blevins.

A noter qu’il s’agit là du tout premier sponsor de la part d’Adidas, dans le monde du « gaming individuel« , la marque étant déjà partenaire de différents teams esport comme North ou encore K-Swiss.

Adidas (aussi) va miser sur le gaming

Adidas promet qu’il ne s’agit là que d’un début, et la marque va tout mettre en oeuvre pour supporter les 2,3 milliards de joueurs du monde entier… du moins, les plus rentables d’entre eux évidemment. Du côté de chez Ninja, il s’agira donc de mettre en avant la marque, en portant des tshirts, vestes et autres joyeusetés signées Adidas durant ses streams et/ou lors de différents events. Evidemment, le « prix » de ce sponsoring n’a pas été révélé…

Rappelons que Ninja fait encore et toujours partie des streamers les plus « bankables » pour les géants du jeu vidéo (et du sport désormais). Lors du lancement d’Apex Legends il y a quelques mois, Electronic Arts avait demandé au streamer de faire la promotion du jeu sur sa chaîne Twitch. Pour cela, l’éditeur n’avait pas hésité à offrir à Tyler Blevins la coquette somme de 1 million de dollars…