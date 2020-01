Ninja ne supporte plus Fortnite et le fait savoir

Si Tyler Blevins, plus connu sous le pseudo Ninja n’a pas été fidèle à Twitch en partant chez Mixer, il reste d’une fidélité (presque) inébranlable en ce qui concerne Epic Games et sa célèbre licence Fortnite. Sur sa chaîne, lors d’un live, Ninja a été confronté à plusieurs bugs et latences en pleine partie. Connu pour son franc parlé, le joueur n’a pas caché sa frustration en dénonçant du laissé allé du côté des développeurs du jeu.

Il s’est écrié : « Pourquoi mon jeu freeze ? Je panique en ce moment, Fortnite est en train de s’effondrer. Les développeurs sont partis, ils n’ont pas mis à jour leur jeu une seule fois. Apparemment, le jeu se détériore lentement quand il n’y a pas de mises à jour. » Ninja a poursuivi en expliquant qu’il subissait des ralentissements, des diminutions d’images par seconde (FPS).

Quelles sont les raisons de ses plaintes ?

Le moment qui devrait inquiéter les équipes d’Epic Games, c’est lorsque Tyler a déclaré qu’à force de subir tant de bugs, il ne s’amuse plus du tout sur le jeu. Il semblerait que ces dérangements viennent d’une absence de mises à jour pendant les fêtes. Sur Twitter plusieurs autres joueurs se sont plaints. Heureusement, Epic Games devrait bientôt lancer une mise à jour de la v11.40, qui pourrait rectifier certains de ces problèmes. Bien que la date officielle reste à confirmer, des rumeurs suggèrent qu’elle pourrait être le 14 janvier.

Toutefois, il serait surprenant que ce petit coup de nerf pousse Ninja à arrêter Fortnite. En 2018, Tyler Blevins a touché 10 millions de dollars, et ce grâce notamment à ses parties sur le célèbre jeu d’Epic Games. Ninja doit beaucoup à Fortnite et il le sait parfaitement. Espérons qu’il réussisse quand même à s’amuser comme avant une fois la prochaine mise à jour installée.