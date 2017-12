Une Nintendo 64 Portable en préparation chez Hyperkin ?

Selon certaines rumeurs, Hyperkin développerait actuellement une Nintendo 64 Portable. La voici en images !

Vers une N64 Portable chez Hyperkin ?

Nostalgiques de la Nintendo 64, vous rêvez de pouvoir (re)jouer à Zelda : Ocarina of Time, Conker’s Bad Fur Day, Banjo & Kazooie ou encore Super Mario 64 ? Alors vous serez peut-être intéressé par le prochaon projet signé Hyperkin. En effet, selon un (ex ?)employé de la société, le groupe, spécialisé dans la mise au point de manettes et consoles rétro, travaillerait actuellement sur une Nintendo 64 Portable.

C’est sur Facebook que Ramon Navos-Moral a posté des images d’un prototype actuellement à l’étude au sein du compartiment R&D de Hyperkin. Il s’agit d’une N64 Portable, au sein de laquelle on pourra évidemment insérer ses cartouches N64 d’antan. Rappelons que le groupe propose déjà des machines permettant d’accueillir nos anciennes cartouches Nintendo, c’est le cas du SupaBoy notamment, qui se veut une Super Nintendo Portable.

Esthétiquement, on retrouve ici une réplique de la manette Nintendo 64, surmontée d’un petit écran LCD. La finition de l’ensemble parait particulièrement grossière ici, mais il s’agirait d’un modèle (parmi tant d’autres) en cours de développement. Selon l’employé en question, ce leak a été effectué non pas pour nuire à Hyperkin, mais bien pour inciter ce dernier à finaliser plus rapidement ce projet, sous le coup de la « pression des réseaux sociaux« .

Rappelons que le retrogaming est de plus en plus présent depuis quelques années, avec un système de rétrocompatibilité sur certaines consoles, mais aussi la réédition de machines mythiques, avec notamment la NES et la Super NES chez Nintendo. Il se murmure d’ailleurs qu’en 2018, le géant nippon pourrait proposer une version Mini de sa Nintendo 64. Patience donc.