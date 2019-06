Nintendo cesse officiellement la production de la Nintendo New 3DS

C’est lors de l’E3 2010 de Los Angeles, le 15 juin 2010, que Nintendo présentait la 3DS, un nouveau modèle de sa fameuse console portable lancée en 2004 sur le marché. Disponible depuis le 26 février 2011 au Japon, et depuis mars 2011 en Amérique du Nord et en Europe, la console parviendra réaliser un joli succès. La console culmine à ce jour à 75 millions d’exemplaires écoulés parmi ses différents modèles (3DS XL, New 3DS, New 3DSXL). Après 8 ans de bons et loyaux services, la console est sur le point de s’éteindre définitivement.

Game Over pour la New 3DS

C’est donc sur son site officiel que Nintendo vient d’annoncer la fin de la production de la New 3DS. Un sort similaire avait déjà été réservé à la Nintendo 3DS et la Nintendo 3DS XL il y’a quelques mois. Ainsi, avec cette décision, il ne reste plus que trois consoles portables Nintendo sur le marché avec la New 3DS XL, la 2DS et la 2DS XL. Nintendo a ainsi divisé par deux son nombre de consoles portables en moins de deux ans. Selon certaines rumeurs, la production des autres consoles portables devrait bientôt s’arrêter également. De plus, depuis quelques mois maintenant, les annonces se font de plus en plus rares sur ces consoles. Début mai, Nintendo annonçait n’avoir aucun plan et aucun jeu pour la « Nintendo DS » dans les prochains mois. Un signe annonciateur de la fin de cette console.

Une nouvelle Nintendo Switch pour remplacer la Nintendo DS ?

Depuis de nombreux mois, des rumeurs circulent autour d’une nouvelle Nintendo Switch plus petite et exclusivement portable. D’autres rumeurs annoncent également une Nintendo Switch XL plus puissante que la Switch actuelle et qui serait également une console de salon et une console portable en même temps.

L’abandon de la Nintendo DS au fil de ces derniers mois, et l’absence totale de jeu prévu pour cette dernière dans les prochains mois pourraient être des signes que Nintendo prépare l’arrivée des nouvelles Switch pour la fin d’année 2019. La firme nippone a en effet confirmé qu’au moins une nouvelle Switch était en préparation, mais que cette dernière ne serait pas dévoilée lors de l’E3 la semaine prochaine.