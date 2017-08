Nintendo : une NEW 3DS XL « Samus Edition » pour les fans de Metroid

Nintendo officialise une NEW 3DS XL « Samus Edition », qui célébrera le retour de Samus Aran en septembre.

Une console collector NEW 3DS XL à l’effigie de Samus Aran

Si vous êtes un minimum fan de Nintendo, vous n’êtes pas sans savoir que le géant nippon va bientôt proposer les nouvelles aventures de la chasseuse de primes intergalactique Samus Aran, avec la sortie de Metroid : Samus Returns. Un jeu qui sera disponible le 15 septembre prochain, et que les fans attendent évidemment de pied ferme. Soulignons toutefois qu’il ne s’agira pas d’un véritable nouvel opus, mais d’un remake de Metroid II, paru sur GameBoy en 1991, qui bénéficiera pour l’occasion de nombreuses améliorations, tant sur le fond que sur la forme.

On sait déjà depuis quelques semaines maintenant que le jeu sera proposé via l’eShop, mais aussi en version physique, sans oublier une version collector baptisé Legacy (ou Héritage) qui sera particulièrement difficile à trouver en boutiques. Au passage, Nintendo lancera également de nouveaux Amiibo, évidemment dédiés à l’univers Metroid. On pourrait penser le fan repu, mais Nintendo ne semble toutefois pas prêt à s’arrêter en si bon chemin, et vient d’officialiser une nouvelle console collector.

Ainsi, le 15 septembre prochain, en plus du jeu et des Amiibo, le fan de Samus Aran pourra également s’offrir cette NEW 3DS XL « Samus Edition », une version limitée qui reprend bien sûr les couleurs caractéristiques de cette héroïne hors norme, à savoir le rouge et le jaune. A l’heure actuelle, cette console collector est annoncée par Nintendo America, avec un prix calé à 200 dollars du côté de chez l’Oncle Sam. On espère bien sûr que Nintendo France officialisera également la sortie de la console chez nous.

Enfin, dernière précision, et pas des moindres, concernant cette NEW 3DS XL « Samus Edition » : la console sera vendue sans jeu. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, cette console sera vendue seule, et ne contiendra pas le jeu Metroid ; Samus Returns, ni même la version GameBoy d’époque. A noter au passage que le chargeur ne sera pas inclus non plus. Le fan de Metroid n’est que trop rarement sollicité par Nintendo depuis quelques années déjà, mais force est d’admettre que le géant nippon a littéralement mis le paquet avec la sortie de cet opus 3DS.