Nintendo se félicite, un cap symbolique franchit pour le Nintendo Switch Online !

Alors que la Nintendo Switch est dans sa deuxième année de commercialisation, et qu’elle est un succès assez impressionnant partout dans le monde, son service en ligne, le Nintendo Switch Online est un peu plus récent puisqu’il fêtera sa première année en septembre. Si le service va donc fêter son premier anniversaire à la fin de l’été, le succès est d’ores et déjà une certitude, bien que ses services soient assez contestés !

Nintendo Switch Online : 10 millions d’utilisateurs !

Il y’a deux mois, à la fin du mois d’avril, Nintendo indiquait que 8 millions de joueurs avaient craqué pour le service Online de la Switch, se rapprochant à grands pas des 10 millions. Et bien, c’est désormais un gros cap de franchit pour Big N ! En effet, la firme vient de l’annoncer et son président, Shuntaro Furukawa a précisé que :

Le nombre d’abonnés augmente de manière régulière depuis le lancement de l’offre […] Nintendo devra enrichir davantage ses services liés au Nintendo Switch Online.

Depuis 9 mois maintenant, la grande force du service est de proposer un prix relativement bas. En effet, l’offre standard est proposée à 19,99€ par an (34,99€ par an pour l’offre familiale avec 5 comptes). Ce qui est largement moins cher que les 49,99€ par an des deux concurrents avec PlayStation et Xbox.

Cependant, Shuntaro Furukawa ne croit pas si bien dire quand il parle « d’enrichir davantage » les services du Nintendo Switch Online. En effet, la grande faiblesse du service c’est bien ce qu’il propose.

Nintendo Switch Online : Un service pas assez fiable ?

Proposé seulement à 19,99€ par mois, le Nintendo Switch Online ne peut pas vraiment être placé sur le même pied d’égalité que le service PlayStation ou Xbox. Les sauvegardes sur le Cloud ne concernent pas tous les jeux, les jeux offerts sont des jeux Nintendo NES et non des jeux Switch plus ou moins récents, et les promotions, surprises et autres avantages sont bien trop timides pour être vraiment avantageux. Dernièrement, Nintendo a annoncé les « Bons » pour jeu Nintendo Switch. Un « avantage » qui permet d’avoir deux jeux sur le eShop pour 99€ ! Un concept qui ne semble pas énormément séduire les abonnés sur Nintendo Switch Online. On a hâte de voir quels seront donc les « nouveaux services » !