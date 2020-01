Nintendo s’exprime pour la première fois sur le Cloud Gaming

Pas plus tard qu’hier soir, on vous proposait un dossier sur les attentes et les possibles bouleversements de l’industrie du jeu vidéo pour cette année 2020. On faisait bien entendu mention de la montée en puissance du Cloud Gaming (Project XCloud, Google Stadia), ainsi que la mise en avant de services comme le Xbox Game Pass ainsi que le PlayStation Now. Tout en nous questionnant sur la position de Nintendo pour savoir si Big N pourrait se lancer dans cette nouvelle façon de jouer. Aujourd’hui, fruit du hasard, on découvre une interview de Shuntaro Furukawa, l’actuel patron de Nintendo qui s’exprime justement sur le Cloud Gaming et l’idée de voir les consoles disparaître.

Nintendo : Le Cloud Gaming, c’est pas pour tout de suite

C’est dans les lignes du magazine japonais Nikkei lors d’un article sur le Cloud Gaming, que nous pouvons découvrir une interview de Shuntaro Furukawa, l’actuel patron de Nintendo qui donne son avis et son point de vue sur l’arrivée et la montée en puissance du Cloud Gaming depuis quelques mois.

Il est possible que le Cloud Gaming capte l’intérêt du public d’ici une dizaine d’années, mais à l’heure actuelle, je ne pense pas que les consoles traditionnelles puissent disparaître pour autant. La route est encore longue avant de connaître les résultats définitifs. Ceci dit, il serait inutile de se concentrer uniquement sur les consoles telles que nous les connaissons. Une fois que le public peut jouer sur d’autres supports à la place du vôtre, c’est fini pour vous.

La position de Nintendo est claire. Le Cloud Gaming, ce n’est pas pour tout de suite, cependant, dès que les autres commenceront à s’y mettre sérieusement, Big N suivra la tendance. Comme à son habitude, Nintendo se place en retrait, en tant que spectateur. La firme était l’une des dernières à abandonner le support cartouche (avant d’y revenir en 2017 avec la Switch). Et l’un des derniers à adopter la résolution HD en équipant ses consoles de prises HDMI.

Rappelons tout de même que Nintendo utilise le Cloud Gaming depuis 2018 au Japon pour faire tourner des jeux comme Resident Evil 7 Cloud Version ou bien encore Assassin’s Creed Odyssey sur sa Nintendo Switch. Affaire à suivre donc !