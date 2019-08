Nintendo Switch : comment différencier le nouveau modèle de l’ancien

La Nintendo Switch est l’un des modèles de consoles les plus populaires du marché. Après le succès de la Switch « classique », Nintendo a présenté deux nouveaux modèles. Le premier est la Nintendo Switch Lite qui est uniquement portable, avec un prix plus abordable. La seconde est… la Nintendo Switch. Semblable en tout point à la première version, elle se différencie par son autonomie supérieure en mode portable (en passe de 6 heures maximum à 9 heures).

Les composants sont aussi identiques, et Nintendo a mis simplement à jour le processeur Tegra X1, plus efficient, et donc moins énergivore. Si vous voulez acheter la Nintendo Switch nouvelle version, il vous faut savoir plusieurs choses pour la différencier du modèle 2017.

Fiez-vous à la boîte

La première différence, plus visible, concerne la boîte. Comme vous le voyez ci-dessous, l’ancienne boîte plaçait la TV et les Joy-Cons à gauche de la Switch, et une main venait retirer la console de son socle. Le nouveau modèle de Nintendo Switch est livré dans une boîte rouge, sans main, et avec la TV et les Joy-Cons à droite du socle. Dernière légère différence sur la boîte, le Joy-Con droit se détache légèrement.

Autre différence, uniquement visible si vous achetez la Switch en magasin, elle concerne le numéro de série. Vous le trouverez au dos de la boîte. Pour le nouveau modèle de Switch, il commence par les trois lettres XKW. Si vous voyez une autre combinaison de lettres : c’est l’ancien modèle. Si vous achetez votre Nintendo Switch en ligne, vous ne pouvez donc vous fier uniquement à la boîte mise en photo, si c’est un modèle différent qui vous est livré, vous êtes en droit de le retourner gratuitement sous 14 jours. Si les marchands mettent à jour leurs fiches produits, vous pouvez chercher sur la page si la référence 2019 est écrite à savoir MOD. HAC-001-01. Le modèle précédent porte la référence MOD. HAC-001.

La gamme de Switch est en tout cas assez claire, avec la Switch Lite portable, la Switch, et certainement la Switch Pro qui va débarquer dans les prochains mois.