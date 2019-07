Comparatif Nintendo Switch et Switch Lite : quelles différences ?

Cette semaine, le grand événement c’était l’annonce de la Nintendo Switch Lite. Depuis de nombreux mois, les rumeurs commençaient à être de plus en plus nombreuses autour d’une version « mini » de la Switch ainsi que d’une version « Pro » plus puissante. C’est désormais officiel, il y’a bien deux nouvelles versions de la Switch en préparation ! La première sera la version « Lite » et elle arrivera le 20 septembre prochain. Pour la version « Pro », elle n’est pas attendue avant 2020. Voici un petit comparatif de la Switch actuel avec la version Lite, et les explications sur l’utilité de cette console et à qui elle s’adresse principalement pour bien connaitre les différences entre les deux consoles.

Comparatif Switch vs Switch Lite

Annoncée en octobre 2016, disponible depuis le mois de mars 2017, la « Switch » de Nintendo est un énorme succès avec plus de 35 millions d’exemplaires écoulés en un peu plus de deux ans. Mais justement, la console de Big N tient son nom par cette possibilité de « switcher » entre la version « console de salon » que l’on joue sur sa télévision et la version « nomade » que l’on peut emmener partout avec nous. Alors quel est l’intérêt d’une console Lite qui ne proposera pas le « switch » entre la version nomade et la version « de salon » ?

Et bien tout simplement pour toucher une nouvelle gamme de joueurs ! Les joueurs qui ne jouent pas spécialement aux jeux vidéo, à ceux qui d’habitude sont plutôt des joueurs mobiles ou bien encore pour les plus jeunes. En gros, pour les joueurs qui ne sont pas de très gros consommateurs de jeux vidéo (attention, cela ne veut pas dire que cette console concerne seulement ces joueurs-là). Du coup, puisque cette console ne dispose plus des joy-con qui se détachent, certains jeux (comme Mario Party) ne sont plus compatibles ! En toute logique, la console est donc proposée à un prix moins élevé. Voici donc un comparatif de ce que l’on peut dire sur les différences entre les deux consoles.

NINTENDO SWITCH

DATE DE SORTIE : 3 mars 2017

PRIX : 299,99€

SYSTÈME D’EXPLOITATION : Horizon OS

PROCESSEUR : Octa-core (4xARM Cortex-A57 + 4xARM Cortex-A53) @ 1020 MHz

PROCESSEUR GRAPHIQUE : 256 cœurs NVIDIA Tegra @ 768 MHz Maxwell

ESPACE STOCKAGE : 32GB

TAILLE ÉCRAN : 6,2 pouces

TACTILE : Oui

RÉSOLUTION : 1280×720

POIDS : 398 Grammes

ÉPAISSEUR : 28,4 mm

DIMENSION DE LA CONSOLE : 10,2 cm x 2,39 cm x 1,39 cm (avec les Joy-Con attachés)

AUTONOMIE : 2H environ sur de gros jeux comme Zelda Breath of the Wild

À noter que la différence entre la Switch et la Switch Lite va se creuser cette année. En effet, Nintendo prévoit de booster un peu la puissance de sa Switch normale d’ici la fin de l’année en attendant l’annonce et la sortie d’une « Switch Pro ».

NINTENDO SWITCH LITE

DATE DE SORTIE : 20 Septembre 2019

PRIX : 199,99€

SYSTÈME D’EXPLOITATION : Horizon OS

PROCESSEUR : Octa-core (4xARM Cortex-A57 + 4xARM Cortex-A53) @ 1020 MHz

PROCESSEUR GRAPHIQUE : 256 cœurs NVIDIA Tegra @ 768 MHz Maxwell

ESPACE STOCKAGE : 32GB

TAILLE ÉCRAN : 5,5 pouces

TACTILE : Oui

RÉSOLUTION : 1280×720

POIDS : 275 Grammes

ÉPAISSEUR : 28,4 mm

DIMENSION DE LA CONSOLE : 9,11 cm x 2,08 cm x 1,39 cm

AUTONOMIE : 4H environ sur de gros jeux comme Zelda Breath of the Wild

Nintendo Switch Lite – Des jeux non compatibles

L’une des grandes différences qui peut aussi compter dans le comparatif, sera du côté des jeux, puisque la Nintendo Switch Lite ne pourra pas lire certains jeux. Alors, fort heureusement, ces jeux sont très rares, puisque ce sont tous les jeux qui ont le besoin d’avoir des joy-con détachés ! Ainsi, les jeux comme Mario Party ne seront pas compatibles ! Pour reconnaître ces jeux-là, il y’aura une nouvelle mention sur les boîtes des jeux et une mention sera indiquée sur le Nintendo eShop pour les achats en ligne ! Il faudra donc être vigilant pour vos prochains achats !