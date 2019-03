C’est en mars 2017 que Nintendo a dévoilé la Switch sa dernière console. Comme toujours avec la marque, cette console se démarque grâce à son catalogue de jeux vidéo exclusifs, avec de grosses licences comme Mario, Zelda ou Pokémon. Où acheter la Nintendo Switch au meilleur prix en 2019 ? Voici nos conseils pour savoir qui est le marchand le moins cher aujourd’hui.

Meilleur prix pour la Nintendo Switch

Alors que Nintendo avait connu un demi-échec avec sa Wii U, elle jouait gros avec sa nouvelle version de console de salon, la Switch. Depuis sa sortie la Switch a connu plusieurs baisses de prix, et on est loin du tarif de base à 329,99€.

La console transportable

Avant de regarder où acheter la Nintendo Switch, voyons dans un premier temps les caractéristiques techniques de ce modèle hybride. Nintendo a réussi à combiner son savoir-faire dans les consoles de salon et les consoles portables avec la Switch, qui est utilisable dans les deux situations. Toute l’intelligence de la console est dans son bloc principal qui embarque l’écran tactile de 6,2″. À la maison, la Nintendo Switch est reliée à la télévision grâce à son dock, qui se connecte en HDMI.

Dans votre choix d’acheter la Nintendo Switch, c’est surtout son format transportable qui fait la différence avec ses concurrents que son la Xbox One et la PS4. Une batterie est évidemment embarqué, et elle permet de jouer en déplacement entre 3h pour les jeux très gourmands comme Zelda, et 6h pour les moins énergivores. Le rechargement s’effectue via USB-C, vous pouvez donc utiliser une batterie externe si vous voulez jouer plus longtemps en déplacement.

L’autre particularité de cette Nintendo Switch est sa manette, la Joy-Con. Elle permet de jouer en mode classique grâce à un dock, mais aussi en les fixants de chaque côté de l’écran de cette Switch. Un seul Joy-Con vous permet aussi de créer deux manettes, en utilisant le Joy-Con gauche et le Joy-Con droit.

Le catalogue de jeux disponibles sur la Switch se développe de jour en jour, et la console compte aujourd’hui plus de 1500 jeux en comptant les opus indépendants. Certains titres comme FIFA ou Skyrim ont la particularité d’avoir été porté sur la Switch, alors que d’autres, comme Zelda Breath of the Wild sont des exclusivités.

Au niveau des couleurs deux modèles différents existent avec d’un côté le version grise, et de l’autre la version Néon, avec un Joy-Con rouge et un Joy-Con bleu. Vous pouvez aussi jouer en ligne avec l’abonnement Nintendo Switch Online.

Pour résumer, si vous avez envie d’acheter la Switch vous aurez accès à une console ultra ludique et qui possède un excellent catalogue de jeux, qui mélange une grosse proportion de jeux indépendant, couplé à des très fortes licences.

Voyons maintenant où acheter la Nintendo Switch actuellement.

Où acheter la Nintendo Switch, et au prix le plus bas ?

Lorsque Nintendo a lancé sa Switch le prix pour les acheter était supérieur à celui d’aujourd’hui. La Nintendo Switch est disponible au prix de 329,99 euros. Depuis le prix officiel de la Nintendo Switch est tombé à 299,99 euros. Ci-dessous, vous trouverez le tableau avec le meilleur prix en temps réel pour la console Nintendo.

Les meilleurs prix de la Nintendo Switch

Mais en plus de la console seule, la Nintendo Switch est aujourd’hui vendue en Bundle avec plusieurs jeux.

La Switch est bien partie pour être tout en haut du classement des ventes de consoles en 2019, après avoir bouclé un exercice fiscal avec 17 millions d’unités vendues dans le monde, soit plus de 32 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement.

Au niveau des jeux, Mario Kart 8 Deluxe est en haut des chiffres de vente début 2019 avec plus de 15 million de disques vendus, suivi de près par Super Mario Odyssey et ses 13,7 millions de jeux vendus.

Si vous réfléchissez encore, n’hésitez pas à revenir pour voir où acheter la Nintendo Switch au meilleur prix grâce à nos tableaux comparatifs de prix, mis à jour en temps réel toutes les 30 minutes.