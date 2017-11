Nintendo : le plein de Zelda collector pour le Black Friday

Dans le cadre du Black Friday, Nintendo va proposer un nouveau bundle 2DS édition « Link Green », ainsi qu’une nouvelle édition limitée Explorer de Zelda : Breath of the Wild.

Un Black Friday 2017 sous le signe de Zelda !

Pour tous les gamers, l’année 2017 constitue une année assez exceptionnelle, avec de nombreux jeux de qualité, mais aussi l’arrivée de nouvelles consoles (Nintendo Switch, Xbox One X…). Pour Nintendo, outre la Switch, 2017 a également permis au géant japonais de lancer sa NEW 2DS XL ou encore sa Super Nintendo Classic Mini, mais aussi de ressusciter de manière magistrale diverses licences mythiques : The Legend of Zelda, Metroid ou encore Super Mario. Alors que Super Mario Odyssey vient tout juste de débarquer chez les joueurs, voilà que Nintendo annonce du nouveau côté Zelda.

En effet, dans le cadre du Black Friday, cette traditionnelle bousculade géante qui aura lieu cette année le 24 novembre aux Etats-Unis, Nintendo officialise la disponibilité d’un nouveau bundle 2DS contenant la petite console en édition limitée Link Green, ainsi que le jeu Ocarina of Time 3D préinstallé dans la mémoire de la machine. Un bundle proposé à 79,99 dollars. A noter qu’il s’agit ici de la 2DS classique, et non pas du nouveau modèle NEW 2DS XL proposé depuis quelques mois en boutiques par Nintendo.

Histoire de faire (un peu plus) plaisir aux fans de Zelda, Nintendo a également décidé de lancer une nouvelle version de l’opus Breath of the Wild, sur Nintendo Switch. Une « Explorer’s Edition » qui sera proposée elle aussi en édition limitée, et affichée au tarif de 59,99 dollars.

A ce prix, on pourra donc profiter d’un nouveau packaging cartonné, incluant le jeu sur Nintendo Switch, mais aussi un Explorer’s Guide d’une centaine de pages, sans oublier une Explorer’s Map pour visualiser chaque recoin de ce Zelda, clairement le plus vaste et le plus complet jamais mis au point par Nintendo. Dommage toutefois de ne pas avoir profité de l’occasion pour inclure également l’Expansion Pack… A l’heure actuelle, cette avalanche de nouveautés frappées du sceau Zelda est prévue uniquement aux Etats-Unis, au grand dam des fans du monde entier, qui semblent être voués à passer par la case import.