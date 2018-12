Noël Amazon : aspirateurs Dyson V7 et V8 en réduction jusqu’à -130€ 🔥

Certains estimeront que c’est un cadeau de Noël de mauvais goût. D’autres apprécieront de voir (enfin) une réduction sur ce produit. En l’occurrence, les aspirateurs Dyson sont en promotion pendant quelques heures sur Amazon, pour avec des remises qui montent jusqu’à -30% sur les appareils dernier cri.

Ci-dessous, les ventes flash en cours sur ces produits :

On retrouve des autres appareils en promo chez d’autres marchands :

Un aspirateur Dyson en promotion, c’est très rare

Dyson est cette marque d’électroménager de luxe britannique, qui a misé ces dernières années sur un grand pôle de R&D pour mettre au point des produits bien plus efficaces que la moyenne. Que ce soit pour les fameux aspirateurs Dyson V6, V7, V8 ou encore V10, ou pour les sèche-cheveux et les purificateurs d’air, la marque se distingue avec des technologies plus avancées, et des appareils plus designs.

Certains refuseront peut-être d’offrir un aspirateur Dyson à Noël, mais d’autres n’hésiteront pas. En effet, la marque est tellement peu en promotion, et les produits sont tellement confortables qu’il s’agit là vraiment d’un très bon plan que l’on retrouve aujourd’hui sur Amazon. Quand on voit jusqu’à 100€ de remise sur un aspirateur Dyson en ce moment, c’est le moment d’en profiter.

Amazon fête Noël sur de l’électroménager

Le géant du e-commerce Amazon nous a prévenu : le mois de décembre est l’un des plus grands mois pour le marchand, et il n’hésite pas à offrir encore des miliers de promotions sur toutes les marques les plus populaires du moment. Au delà des consoles de jeux et des jouets, il propose également de nombreux produits dans le petit électroménager en promotion – à l’instar des aspirateurs Dyson.

Si le dernier Dyson V10 n’est pas en promotion, on retrouve en revanche les incontournables comme l’aspirateur sans fil Dyson V8 Absolute avec ses 4 brosses (pour tapis et moquettes, sols durs, tissus d’ameublement et surfaces fragiles) avec sa puissance exceptionnelle et son autonomie de 40 minutes. Son tarif baisse de plus de 100€ pour l’occasion chez Amazon, c’est une affaire à ne pas manquer.

Les stocks sont très limités aujourd’hui

On l’a vu au Black Friday, et cela risque de se répéter encore aujourd’hui. En effet, les aspirateurs Dyson ont été en promotion sur Amazon à la fin du mois de novembre, pour ce fameux événement. Les remises ont été sensiblement les mêmes que celles que l’on retrouve aujourd’hui pour Noël sur Amazon. Et les produits en promotion sont très rapidement partis, à tel point qu’on a pu voir quelques vraies ruptures de stock.

Si l’engouement est aussi important, c’est parce que Dyson n’est pas un grand habitué des promotions, et que toute remise supérieure ou égale à 20% sur un aspirateur de la marque est bon à prendre. En l’occurrence, les modèles V7, V8 et Big Ball qui sont aujourd’hui en promotion sur Amazon sont de vrais bons plans, et ce serait dommage de manquer cette occasion.

Du côté de chez Boulanger, on retrouve également certains modèles en promotion : le Motorhead Pro, le Cord Free ainsi que l’aspirateur à main V7 Trigger. Les promotions dépassent aussi les 20% chez ce marchand, cela vaut le coup de regarder. D’un marchand à l’autre, ce ne sont donc pas les mêmes aspirateurs Dyson qui sont en promotion pour Noël.

