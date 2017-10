Le Noël de la French Tech : les candidatures pour l’édition 2017 sont ouvertes

Fort du succès des éditions précédentes, le collectif de startups « Le Noël de la French Tech », a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’édition 2017. Si vous êtes une startup française et que vous proposez un produit ou un service original et innovant, c’est l’occasion de booster votre visibilité à la période des fêtes de fin d’année.

Plus de 10 000 cadeaux French Tech sous les sapins en 2016 !

Le Noël de la French Tech est de retour pour une quatrième édition. Ce collectif, créer pour promouvoir l’innovation issue des jeunes pousses françaises, réunit « 200 start-ups françaises sur une seule et même plateforme afin de proposer des cadeaux originaux et innovants à Noël ». Le Noël de la French Tech souhaite également « mettre en avant les produits et le savoir-faire de nos jeunes pousses ».

L’édition 2017 du Noël de la French Tech se déroulera du 15 novembre au 25 décembre 2017. Créée par Pénélope Liot, l’initiative est soutenue par la Mission French Tech. Cette quatrième édition sera pilotée par l’agence créative Le Side Car, déjà coorganisatrice en 2016, avec le concours de l’agence de communication Rumeur Publique.

Comme l’an passé, la première étape consiste à sélectionner les startups, qui sont invités à candidater en ligne si elles répondent aux 4 critères suivants :

être une entreprise française (fondateur français et/ou siège en France) être une jeune start-up (<100 collaborateurs) proposer un cadeau épatant : un objet ou une expérience physique innovant(e) ou vraiment original(e) pouvoir livrer votre produit pour Noël, donc avant le 24 décembre 2017.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au mardi 3 octobre 2017 à minuit.

Quelques chiffres sur le Noël de la French Tech

Depuis sa création il y a 3 ans, Le Noël de la French Tech a réuni :