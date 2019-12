Noël sur Amazon : 7 deals à ne pas rater samedi matin 🔥

Amazon fête Noël avant l’heure : le marchand américain profite de cette première quinzaine de décembre pour dévoiler chaque jour de nouvelles ventes flash sur les plus grandes marques du monde. Ce samedi encore, on voit des offres éphémères sur Huawei, Microsoft, Sony ou Samsung qui permettent de faire de réelles économies sur les cadeaux. Ci-dessous, notre liste mise à jour pour vous accompagner dans vos recherches.

Que ce soit sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou tout autre grand marchand actif en France, les promotions de fin d’année sont prises très au sérieux. Après le Black Friday, il reste encore quelques acteurs qui maintiennent des offres – ou qui renouvellent leur stock. Amazon est le grand spécialiste de ça, et il organise du 9 au 22 décembre des « Ventes Flash de Noël » de manière quotidienne.

Ventes Flash de Noël Amazon : les offres en direct

Dernière mise à jour : samedi 14 décembre, 8h36

Amazon, artisan des offres de Noël

S’il fait l’impasse sur les soldes ou les French Days, Amazon mise une grande partie de son succès sur la fin d’année. Après avoir passé le cap de la Black Friday Week très haut la main, le cyber-marchand américain a décidé de publier tout au long du mois de décembre des offres séduisantes sur les produits les plus populaires.

Entre la PS4 et la Xbox One, les nouvelles Surface Pro 7 et l’iPad, ou encore l’Apple Watch et les smartphones Huawei, le marchand nous régale. Ce samedi matin, on a pu voir de nouveaux deals sur les montres Garmin, les ampoules Philips Hue, un pack avec le drone DJI Mavic Pro ainsi que les bracelets connectés Fitbit. Ces offres sont estampillées comme « offre du jour », il faudra donc être rapide sur Amazon pour profiter de ces deals de Noël.

Et plutôt qu’être timide sur les promotions, Amazon tire les prix au plus bas – et il offre parfois jusqu’à -50% de réduction sur les plus grandes marques. Avec sa puissance de frappe, il est capable d’offrir de vraies remises qui peuvent assurer des économies qui se comptent en centaines d’euros. Mais pour cela, il faudra se connecter tous les jours – y compris ce samedi – pour découvrir les bons plans en cours.

Au total, ce sont encore plusieurs milliers de belles offres qui sont mises en avant sur Amazon ce samedi, à quelques jours de Noël. Pour ceux qui veulent éviter les embouteillages et les gilets jaunes, commander sur internet depuis son canapé est une bonne alternative. Pour trouver les meilleures promotions du moment, il est vivement recommander d’aller faire un tour chez tous les marchands pour comparer les prix avant Noël.

Sur les produits les plus populaires du moment, nous avons fait notre liste ci-dessus avec les bons plans de Noël sur Amazon, Cdiscount et Fnac. Attention, le stock est toujours très limité et il ne faut pas longtemps pour qu’il disparaisse. Ces derniers jours, on a vraiment vu de nombreuses ruptures apparaître partout, c’est le dernier week-end où les marchands seront aussi généreux.

Aucune marque n’a été oubliée

Après le Black Friday, Amazon a décidé de reprendre un rythme élevé en matière de vente flash. Il a même instauré un événement spécial baptisé « Ventes Flash de Noël » qui permet tous les jours de bénéficier de réductions incroyables sur des milliers de produits. Le point positif de ces offres est que cela concerne aussi de très belles marques comme Apple, Samsung ou Huawei.

Pour ce qui est de la marque Apple, Amazon n’a pas hésité à casser les prix sur ces dernières semaines : les iPhone 11, les Apple Watch, les iPad Pro ou encore les derniers MacBook Pro ont tous vu leurs prix chuter de manière plus ou moins importante. Le marchand n’en a épargné aucun, et les réductions ont grimpé parfois jusqu’à près de 30%. Aujourd’hui, il reste quelques exemplaires de chacun en promotion, il ne faut plus manquer l’occasion.

Si vous n’avez pas le temps ce samedi, nous vous avons concocté cette petite liste de bonnes affaires à saisir. Nous avons filtré les différents bons plans pour vous afficher le meilleur prix du moment pour ces ventes de Noël – que ce soit sur Amazon, Cdiscount ou tout autre grand marchand du marché français. Au fil de la journée, nous la mettrons à jour selon les stocks disponibles.

Comme vous pouvez le voir par vous-même, les promotions ne concernent pas que l’électronique – mais bien tous les secteurs. Amazon est un marchand généraliste, et il n’hésite pas à baisser les prix sur toutes les thématiques. Cela va du jardin en passant par la cuisine, le bricolage ou la décoration. Évidemment, comme toujours sur internet, l’électronique et l’informatique restent deux domaines très privilégiés sur Amazon, y compris vers Noël.

Sans trop rentrer dans le détail de toutes les catégories et tous les deals hors high-tech, on peut voir pour ce Noël spécial sur Amazon des réductions sur toute la gamme Tefal (casseroles) ou encore sur le célèbre épilateur à lumière pulsée de Philips. Il y a également des remises sur des brosses à dents, des montres classiques ou encore tout l’électroménager.

