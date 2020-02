Nokia Captain America : un smartphone abordable avec 4 caméras sur le dos ?

Depuis qu’elle est de retour sur le marché des smartphones, la marque Nokia, qui est utilisée par la société HMD, profite du Mobile World Congress, qui a lieu au mois de février, pour dévoiler ses nouveaux mobiles.

Pour l’édition 2020 de cette messe annuelle de l’industrie des smartphones, Nokia ne manquera pas à sa tradition. D’ailleurs, HMD a déjà annoncé qu’il fera une conférence de presse, le 23 février lors de cet événement, pour dévoiler ses nouveaux produits.

Et bien évidemment, des rumeurs sur les prochains produits Nokia circulent déjà sur la toile. Par exemple, les médias évoquent déjà le possible successeur du Nokia 9 Pureview, qui devrait être le nouveau flagship de Nokia pour cette année.

Mais la marque finlandaise pourrait également profiter du MWC pour présenter un autre smartphone, tout aussi intéressant : un appareil dont le nom de code serait « Captain America » et dont le nom officiel pourrait être « Nokia 5.2 ».

« Captain America » : le nouveau flagship killer de Nokia ?

Il y a quelques jours, le blogueur Evan Blass a en effet publié des photos qui seraient celles de l’appareil. D’après sa publication, qui est relayée par le site XDA et FoneArena, ce smartphone abordable coûterait moins de 200 euros, et aurait 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Les photos montrent un smartphone avec un écran à design borderless avec une encoche, et 4 caméras disposées sur un module circulaire sur le dos. La sortie du smartphone serait prévue début mars.

Pour le moment, ces informations sont bien entendu à prendre avec les pincettes d’usage. Mais en tout cas, avec le smartphone décrit par Evan Blass, Nokia pourrait proposer un sérieux concurrent pour les appareils comme les Redmi Note de Xiaomi ou bien les Galaxy A de Samsung sur le segment des appareils milieu de gamme (un marché à fort potentiel, surtout dans les pays émergents).

Cependant, par rapport à d’autres marques, les smartphones Nokia ont un avantage particulier (pour ceux qui apprécient la simplicité) : ceux-ci utilisent généralement un système d’exploitation très simple et proche de la version « pure » d’Android. Et généralement, Nokia est un très bon élève lorsqu’il s’agit des déploiements des mises à jour sur ses smartphones Android.