Pour les mises à jour Android, Nokia est le numéro un mondial

Samsung est peut-être le numéro un mondial du marché des smartphones, mais en ce qui concerne les mises à jour Android, le géant coréen est à la deuxième place, derrière la marque Nokia.

Depuis qu’elle est de retour sur le marché des smartphones, la marque Nokia ne cesse de nous impressionner. Pour rappel, les mobiles Nokia sont commercialisés par une société baptisée HMD. La vision de cette entreprise inclut l’utilisation d’un système d’exploitation presque sans surcouche, ainsi que des mises à jour Android rapides et régulières.

Aujourd’hui, cette vision est reflétée dans une étude publiée par Counterpoint qui a analysé les versions d’Android utilisées par les smartphones vendus par les 10 plus importants (Pixel et Essential sont probablement dans la catégorie « Autres ») constructeurs depuis le 3e trimestre 2018. Et d’après cette étude, Nokia est numéro un.

Numéro un devant Samsung

En effet, 96 % des smartphones vendus par la marque durant la période de l’étude utilisent déjà Android Pie (soit le smartphone a déjà une mise à jour disponible, soit celui-ci a été vendu avec la dernière version).

Samsung se place à la seconde position, avec 89 % des appareils sous Android Pie. À la troisième place, il y a Xiaomi, avec une part de 84 % pour Android Pie.

« De nombreux facteurs jouent un rôle dans la publication des mises à jour logicielles. Mais certaines marques ont déployé beaucoup plus d’efforts pour réduire le délai écoulé entre la publication de la dernière version d’Android et la publication de la mise à jour sur tous leurs smartphones. Seules quelques marques s’engagent à s’assurer que leurs smartphones utilisent toujours la dernière version. Nokia a été la marque la plus rapide en publiant les dernières mises à jour logicielles couvrant 94% de son portefeuille dans l’année suivant le lancement de la dernière version Android », commente Tarun Pathak, Associate Director chez Counterpoint.

De son côté, Google a déjà lancé plusieurs programmes afin de favoriser l’utilisation des dernières versions d’Android, comme le projet Treble ou Mainline. Mais force est de constater que sans la volonté des constructeurs, ces efforts n’ont pas beaucoup d’impact.

Et bien entendu, la fragmentation de l’écosystème Android est assez souvent moquée par Apple, qui peut déployer les dernières mises à jour d’iOS en un éclair.