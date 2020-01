Le successeur du Nokia 9 Pureview aurait des caméras plus conventionnelles sur le dos

Depuis que la marque Nokia est de retour sur le marché des smartphones, grâce à la société HMD, celle-ci ne cesse de faire parler d’elle lors du Mobile World Congress de Barcelone.

Lors du MWC 2019, la vedette de la conférence Nokia était le Nokia 9 Pureview, un smartphone haut de gamme et peu conventionnel avec 5 caméras sur le dos (il y a un an, c’était impressionnant) : 2 capteurs RGB et 3 capteurs monochromes, tous de 12 Mégapixels. Lors de sa keynote, HMD avait expliqué qu’avec ces 5 caméras, il est possible de capturer 10 fois plus de lumière et de prendre des clichés qui capturent “les détails et la texture des zones claires et ombrées”. Le tout avait été développé en collaboration avec la société Light.

Si l’opération de com’ était réussie, le smartphone ne semble cependant pas s’être très bien vendu. D’après les médias, on imputerait cela à deux choses : tout d’abord, le smartphone était équipé d’un processeur plus ancien que celui utilisé par la plupart des smartphones haut de gamme de sa génération. Et si le fonctionnement particulier des 5 caméras avait ses avantages, il y avait aussi des inconvénients qui ont été rapportés par la presse et qui ont certainement eu des répercussions sur les ventes.

Nokia 9.2 Pureview, le nouveau flagship de Nokia pour 2020 ?

La bonne nouvelle, c’est que malgré tout cela, Nokia ne semble pas vouloir abandonner le segment haut de gamme. Et depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent le développement d’un nouveau modèle, le Nokia 9.2 Pureview, pour l’année 2020.

Pour le moment, on ne sait pas si Nokia pourrait présenter cet appareil au Mobile World Congress 2020 en février. Mais en tout cas, d’après plusieurs sources citées par Android Authority, dont Nokia Power User et NokiaMob, l’entreprise pourrait commercialiser le Nokia 9.2 Pureview soit dès ce premier semestre, soit à partir du mois de juin.

Et en ce qui concerne la fiche technique, la marque finlandaise opterait pour des configurations plus conventionnelles. Ainsi, le Nokia 9.2 Pureview aurait un SoC Snapdragon 865, ce qui signifie que les performances devraient être comparables à celles des appareils haut de gamme de la même génération.

De plus, Nokia abandonnerait son partenariat avec Light, ce qui suggère que le Nokia 9.2 Pureview pourrait avoir une combinaison de caméras plus conventionnelle sur le dos.

Par exemple, le Mi Note 10 de Xiaomi a aussi 5 caméras sur le dos, mais il s’agit d’une caméra principale de 108 mégapixels, d’un téléobjectif, d’un grand-angle, d’un capteur dédié au mode portrait et d’un capteur macro.