Non conforme aux exigences européennes, le Razer Phone 2 est retiré de la commercialisation

Le Razer Phone 2 épinglé par l’ANFR

Dans le cadre de ses missions de surveillance du marché des équipements radioélectriques et du contrôle de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, l’ANFR (pour Agence Nationale des Fréquences) a contrôlé le smartphone Razer Phone 2. Et ce dernier n’est pas aux normes…

En effet, le smartphone a (largement) échoué en ce qui concerne le test du DAS localisé « tronc ». Les exigences impliquent que les terminaux soient évalués à une distance maximale de 5 mm et doivent respecter la valeur limite réglementaire de 2 W/kg. De son côté, le Razer Phone affiche une valeur de… 3,29 W/kg.

Rappel massif et arrêt de la commercialisation

L’ANFR a aussitôt mis en demeure la société Razer de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à la non-conformité constatée sur les équipements actuellement sur le marché, ainsi que ceux déjà commercialisés. En d’autres termes, le smartphone est retiré de la vente, et ceux qui ont fait l’acquisition d’un Razer Phone 2 sont invités à se faire connaître pour demander un remboursement.

Une procédure de rappel de tous les téléphones vendus en France a été ouverte par le constructeur le 8 mai 2020 pour une durée de 6 mois. Un formulaire est mis à disposition du public sur le site internet de la société Razer est disponible à cette adresse. Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi se faire rembourser le smartphone, au prix d’achat.

Une bien mauvaise publicité pour la marque Razer, dont le Razer Phone 2 a été lancé en France en fin d’année 2018, au tarif de 849 euros. Sur le courant de l’année 2019, l’ANFR avait procédé à plus de 70 tests similaires, et 8 smartphones accusaient alors des émissions supérieures à la limite. A l’époque, six avait bénéficié d’une mise à jour, limitant leur puissance, et deux avaient été retirés du marché. Du côté de Razer, c’est donc cette seconde solution, on ne peut plus radicale, qui a été privilégiée.