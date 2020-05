NordVPN : arrêtez tout, ce VPN casse ses prix (code promo)

NordVPN est un fournisseur de VPN accessible et simple à utiliser qui a séduit plus de 12 millions d’utilisateurs dans le monde. Son application, qui s’installe aussi facilement sur ordinateur, tablette ou mobile, vous permet de modifier votre adresse IP en un clic et de naviguer de manière parfaitement anonyme sur internet. Ainsi, vous pourrez accéder à tous les contenus non disponibles dans votre pays (comme le catalogue US ou UK de Netflix, Prime Video US, Hulu,…) mais également télécharger sans risque ou débloquer tous les sites qui ne sont pas accessibles pour des raisons de blocage.

Cet excellent VPN est actuellement en promotion grâce à notre code promo exclusif « pcitron ». Vous recevrez ainsi de 68% de réduction immédiate sur NordVPN rendant ses prix beaucoup plus intéressants qu’en temps normal. Pour décrocher la remise, il faudra utiliser le lien ci-dessous – et le code sera automatiquement rentré.

Profiter de l’offre NordVPN

NordVPN, ce TRÈS grand VPN

Des VPN, il y en a des centaines. Certains sont bons, d’autres sont très mauvais. NordVPN fait très clairement partie des leaders avec une offre de qualité dont le premier avantages est la simplicité d’utilisation sur tous les appareils.

Pas besoin d’être un expert pour utiliser NordVPN. L’application s’installe en moins de 60 secondes chrono – que vous soyez sur Mac, Android, iOS ou Windows. Une fois l’application installée, vous pourrez vous connecter, en un seul clic, à plus de 5800 serveurs répartis dans 60 pays. Tous ces pays vous permettront de changer d’adresse IP et de contourner les problèmes de géo-restrictions.

Par exemple, si vous voulez regarder du contenu disponible uniquement aux États-Unis, il vous suffira de choisir un serveur aux Etats-Unis. Si vous voulez du contenu allemand, le principe est le même, avec un serveur en Allemagne.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, NordVPN vous permettra également de naviguer de manière parfaitement anonyme et sécurisée. Si vous ne voulez pas que votre fournisseur d’accès à internet puisse suivre et enregistrer vos activités sur internet (notamment quand vous allez sur des sites que vous préférez garder secret), NordVPN vous protègera.

Ce dernier utilise un chiffrement AES 256 bits rendant vos données totalement illisibles à votre fournisseur d’accès à internet (FAI). Ce dernier ne peut alors plus voir ce que vous faites. En plus de cela, vous ne naviguez plus avec votre adresse IP, mais celle du serveur VPN auquel vous êtes connecté. Ainsi, non seulement votre fournisseur d’accès à internet ne sait plus ce que vous faites sur internet, mais il ne sait même plus identifier qui vous êtes sur internet.

Preuve de son sérieux et de sa fiabilité, NordVPN a été audité par PwC, un des 4 plus grands cabinet d’audit au monde et aucune anomalie n’a été relevée.

NordVPN est à prix cassé via Presse-citron

Cet excellent VPN n’est normalement pas donné. En effet, vous devez débourser 10,63€ par mois en temps normal pour vous le procurer. Grâce à notre offre spéciale NordVPN, son prix tombe à 3,30€ sur son abonnement 2 ans. Au lieu de 255,25€, vous n’aurez à payer que 79,21€, soit une économie réelle de 68% par rapport au prix habituel. Pour profiter de cette offre, rien de plus simple, cliquez simplement sur le lien ci-dessous :

Notre code promo spécial « pcitron » est directement appliqué, vous permettant de profiter de cette offre exclusive. Si jamais il n’était pas appliqué de manière automatique, sachez que vous pourrez le rentrer manuellement juste avant de payer.

Pour payer, rien de plus simple. Différents moyen de paiement sont disponibles comme les cartes Visa, Mastercard mais également PayPal ou même les crypto-monnaies. Vous aurez l’embarras du choix. Bonne nouvelle, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours accompagne toutes ces offres. Par conséquent, si jamais vous voulez annuler votre abonnement, vous pourrez le faire sans aucun frais pendant les 30 jours.

Enfin, cerise sur le gâteau, votre abonnement à NordVPN vous permet de protéger non pas 1, mais 6 appareils électroniques en même temps. Vous pourrez donc l’installer sur votre ordinateur, tablette et smartphone, et même le partager avec des amis ou des membres de votre famille !