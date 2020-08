Note de service

Bonjour à toutes et à tous, c’est Eric qui vous parle 🙂

Aujourd’hui est un jour un peu particulier pour moi car un chapitre important de ma vie professionnelle (et de ma vie tout court) se referme définitivement.

Après 15 ans d’une aventure incroyable, aujourd’hui est le dernier jour de ma collaboration avec Presse-citron. Si vous me suivez un peu, vous savez certainement que j’ai cédé Presse-citron et ma société Bloobox il y a 2 ans, en juillet 2018 à la société Keleops, qui se développe fortement et rapidement dans le secteur des médias digitaux.

Mais lors de la cession, sur la proposition de la nouvelle équipe dirigeante, et comme cela se pratique fréquemment dans ce cas de figure, nous étions convenus que je resterais dans la team Presse-citron durant 2 ans afin d’assurer une transition en douceur. J’ai donc continué à assurer une prestation autour de l’éditorial en tant que consultant et journaliste, une période durant laquelle j’ai continué à écrire, faire des vidéos, et participer à certains évènements au nom de et pour Presse-citron, me spécialisant progressivement dans le secteur de l’électromobilité.

Ces 24 mois sont désormais écoulés, la nouvelle équipe a fortement grandi et elle est solide. Il est donc temps pour moi de laisser la place à la jeunesse et de tirer ma révérence.

Je le fais sans regrets ni remords, avec le sentiment du devoir accompli, et je remercie très sincèrement la nouvelle équipe, avec laquelle j’ai bossé avec grand plaisir pendant ces deux années, deux années durant lesquelles j’ai encore énormément appris. Une équipe avec laquelle je continuerai à entretenir des relations amicales.

Comme je le disais au début, l’aventure Presse-citron aura été pour moi la plus marquante et de loin la plus excitante de toute ma vie professionnelle, et ces 15 ans passés avec vous resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Le blog mène à tout, et je peux dire que de ce point de vue j’ai été particulièrement gâté, avec des rencontres, des voyages, des évènements et des expériences par centaines, dont certaines hors du commun.

Avec vous, et grâce à vous, bien évidemment, lecteurs et pour certains fidèles supporters de la première heure.

En geek éternel je continuerai bien sûr à m’intéresser de près à l’actualité Tech, et plus particulièrement à tout ce qui concerne l’innovation dans les mobilités électriques, de la trottinette à l’avion de ligne. Je vais aussi continuer à développer ma newsletter Citronium (avec peut-être un prochain changement de nom).

Je suis confiant pour la suite de Presse-citron, qui est en de bonnes mains et qui va continuer à se développer pour atteindre de nouveaux records d’audience (100 millions de visites en 2019 !).

Une nouvelle vie s’ouvre désormais devant moi, durant laquelle je vais mettre à profit mon expérience pour développer mon activité dans la formation, le conseil (comme par exemple pour la création et la gestion d’une newsletter) et le coaching, en totale indépendance pour des missions d’accompagnement.

Si vous voulez qu’on en parle, je suis disponible, n’hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et bien sûr sur mon site www.ericdupin.com, tant que mon agenda n’est encore pas trop rempli 😀



On ne se perd pas de vue, à très bientôt sûrement !

Eric