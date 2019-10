Notre-Dame de Paris va avoir droit à sa série, à quoi s’attendre ?

Cela fait un peu plus de six mois qu’un incendie s’est déclenché à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, un incident ravageur qui a provoqué l’écroulement de la flèche et de la voûte. Au total, il aura fallu mobilier plus d’une centaine de pompiers jusqu’au lendemain matin pour éviter que les dégâts ne soient plus conséquents.

En France -et plus globalement à l’international, l’incendie de Notre-Dame de Paris a provoqué un émoi assez vif. Beaucoup de cagnottes ont été lancées, à l’exemple d’Ubisoft qui a réuni plus de 500 000 euros et offert une version temporairement gratuite de son jeu phare, dans lequel on voit une reproduction de la cathédrale.

Une série sur Notre-Dame de Paris façon Chernobyl ?

Dans ce contexte, Variety indique qu’un projet de série sur Notre-Dame de Paris est en prévision. Les groupes français Pathé et Vendome prévoient de s’associer au britannique Moonriver TV afin de plancher sur une mini-série qui traitera de l’incendie. En ce sens, le contenu portera sur les causes de cet accident et la façon dont les pompiers ont réussi à stopper celui-ci. En collaboration avec le New York Times, les faits seront relatés chronologiquement.

Philippe Rousselet, fondateur du groupe Vendome, a indiqué que la série sur Notre-Dame de Paris s’inspirerait de Chernobyl, une mini-série de HBO qui se penche sur la catastrophe nucléaire du même nom survenu en 1986. Celle-ci avait remporté un franc succès auprès des utilisateurs du service américain, là où elle a également contribué à faire renaître un vif intérêt pour lieu, même si certains ne semblent pas être conscients que celui-ci demande de conserver une certaine décence.

Pour l’instant, la date de sortie de la série sur l’incendie de Notre-Dame de Paris n’est pas encore connue. Néanmoins, l’on peut imaginer qu’elle ne verra pas le jour avant au moins un an, si ce n’est plus. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous, à l’image de Chernobyl.