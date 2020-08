Nous avons fait nos premiers tricks sur Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, la nostalgie est bien au rendez-vous !

Voilà maintenant trois mois que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 a été annoncé lors du Summer Game Fest. Après les Crash Bandicoot et les Spyro, Activision va plonger de nouveau les joueurs dans leur nostalgie de l’époque PSOne avec les deux opus de Tony Hawk’s Pro Skater. Nous avons eu la chance de faire quelques glisses, prendre deux-trois rampes en avant-première pour nous donner une petite idée de remake très attendu par de nombreux fans de jeux de skate qui se font terriblement rare ces dernières années !

PRÉCOMMANDER TONY HAWK’S PRO SKATER 1+2

Tony Hawk est de retour … Au sommet ?

C’est donc dans le mythique « Entrepôt » que nous avons pu nous élancer pour faire nos premiers mouvements dans ce remake de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Et les fans de la première heure vont tout de suite se sentir à l’aise et retrouver leurs aises comme à l’époque. Il faut savoir que ce remake propose un gameplay très arcade mais amélioré proposant une multitude de nouveaux mouvements qui n’étaient pas présents à l’époque. On retrouve ainsi une panoplie de nouveaux mouvements qui sont apparus au fil des différents jeux Tony Hawk sur les générations PS2 et PS3.

Pour les puristes qui souhaitent vraiment revivre l’époque des Pro Skater, il est possible de rétablir le gameplay d’origine dans les options.

Ce remake de Tony Hawk Pro Skater propose ainsi les dix-neuf niveaux des jeux originaux. Nous venons d’avoir la confirmation concernant la présence du fameux bowl de Marseille, ainsi que d’autres lieux européens iconiques du monde du skate. L’ensemble des skaters de l’époque sont également au rendez-vous avec même certains nouveaux. Concernant la bande-son du jeu, cette dernière n’est pas identique aux jeux de l’époque, mais elle reste bien dans la même lignée. Au total, ce sont pas moins de 37 nouveaux morceaux qui s’ajouteront à la playlist du jeu.

Toujours au niveau des options, nous allons pouvoir créer nos propres skateparks qu’il sera possible de partager en ligne et nous aurons la possibilité de jouer à plusieurs dans un écran splité sur la même console comme à l’époque. Un plaisir ! La petite touche en plus, c’est bien entendu sur le côté graphique étant donné que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 bénéficie d’un tout nouveau moteur plutôt sympa, permettant d’avoir un joli rendu visuel (lors de notre preview sur PS4 Pro).

Côté gameplay, cela va diviser. Les joueurs en manque de jeux de simulation ne trouveront sans doute pas leur bonheur dans ce Tony Hawk’s. Tandis que les joueurs qui aiment l’arcade et les joueurs qui ont passé d’innombrables heures sur les jeux originaux risquent d’être aux anges.

Ainsi, fidèles aux opus sur PSOne, nous prenons plaisir à nous élancer et enchaîner les figures les unes après les autres afin de réaliser le plus gros combo. Le jeu reprend le système de figures spéciales que l’on avait dans Tony Hawk’s Pro Skater 2. Il est possible d’attribuer à notre personnage jusqu’à dix figures spéciales qui ne sont pas exclusives à certains skates. Le seul problème, c’est que le jeu dispose de très nombreuses figures qu’il sera pratiquement impossible à toutes reproduire par manque de touches sur la manette. Il faudra donc faire des choix et sélectionner vos figures spéciales un peu aléatoirement étant donné qu’aucun aperçu n’est disponible lors de la sélection.

Côté personnalisation, nous n’avons pas pu laisser notre imagination faire des siennes. Cependant, l’emplacement des skate et tenues à débloquer semble beaucoup plus étoffé que dans les jeux originaux.

Mon avis sur cette preview de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 s’annonce bien prometteur et comblera sans aucun doutes tous les joueurs qui ont passé des heures et des nuits sur les premiers opus. Ainsi que les joueurs adaptent des jeux bien arcade pour enchaîner figures sur figures et autres tricks spéciaux improbables mais tellement satisfaisants. Cette démo très courte nous aura permis de tâter le gameplay pour nous faire une bonne opinion de ce remake, mais beaucoup de choses restent encore en suspends comme la carrière, les différents modes de jeu et les options de personnalisations et de création de skateparks. Pour cela, rendez-vous le 4 septembre pour la sortie du jeu sur PS4, Xbox One et PC !

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – Trailer de lancement et infos

Alors que le jeu arrivera dans deux petites semaines, Activision publie d’ores et déjà le trailer de lancement du jeu nous permettant de découvrir toutes les belles options de ces remakes avec du rendu 4K, une mise en avant des animations retravaillées, sans oublier les modèles 3D qui changent radicalement des opus sortis en 1999 et 2000.

À quelques jours de la sortie, Activision a également partagé une information importante avec le fameux poids du jeu qui est assez conséquent. Il faudra faire un peu de place sur vos consoles PS4 et Xbox One, ainsi que vos PC. Car oui, le poids total des deux jeux dépassera les 60GB (sans compter de potentielles mise à jour day one). Ainsi, pour ceux qui ont craqué pour les versions digitales du jeu, il faudra compter sur une bonne connexion pour télécharger les 60GB. Pou les joueurs qui ont craqué pour les versions physiques du jeu (dont la sublime édition collector sur PS4), ceux-ci devront patienter pendant de longues minutes d’installation.

PRÉCOMMANDER TONY HAWK’S PRO SKATER 1+2