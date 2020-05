Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 en version « Remastered » en septembre

Tony Hawk’s Pro Skater en version « Remastered » !

Lancé à l’aube des années 2000, sur PlayStation (puis Nintendo 64, Dreamcast…), Tony Hawk’s Skateboarding permettait aux joueurs d’incarner divers skaters de renommée mondiale, à travers un jeu en 3D à la fois arcade et exigeant. Une série qui s’est écoulée à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde, à travers une quinzaine de titres au total, le dernier en date, Tony Hawk’s Pro Skater 5, ayant été lancé en 2015.

A la fin de cette année 2020, les fans de Tony Hawk seront sans doute émus de pouvoir retrouver, en boutiques, un bundle regroupant les deux premiers opus, en version « Remastered« . Evidemment, cette version 2020 bénéficiera de nouveaux graphismes, concoctés par les équipes de Vicarious Visions, à qui l’on doit notamment le récent remake de Crash Bandicoot, ou encore celui de Spyro.

Un Tony Hawk’s Pro Skater Remastered dans lequel on retrouvera de toutes nouvelles fonctions online, mais aussi l’intégralité des niveaux d’origine, les différents skaters, les tricks, de nouveaux challenges, un nouveau mode Skate Park et même du multijoueur en local, à l’ancienne ! Le jeu intégrera également la majeure partie de la tracklist de l’époque.

Pour le CEO de Vicarious Visions : « Le défi d’un jeu « Remastered » est de savoir où repousser les limites, et ce qu’il faut garder sacré. Il est important de conserver l’expérience originale, tout en faisant en sorte que cela ressemble à un jeu prévu pour 2020« .

Ce nouveau Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 est attendu pour le 4 septembre prochain, sur PS4, Xbox One et PC. Disponible en version standard, le jeu édité par Activision sera également proposé en édition collector. Outre le jeu, cette dernière contiendra également une édition de planche de skateboard Birdhouse à taille réelle et des tenues rétro pour façonner son personnage dans le monde « Créer un skateur« .