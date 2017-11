Le nouveau casque PlayStation VR se dévoile en 3 vidéo

Sony n’a pas encore lancé son nouveau modèle de casque de réalité virtuelle PlayStation VR, en revanche la marque a dévoilé trois vidéos pour faire les présentations avec le successeur de son casque VR. Ce dernier aura la lourde tâche de suivre les traces de son ainé qui a connu un énorme succès et pris une fragile position de leader dans un marché encore émergent.

Le nouveau casque construit par Sony devrait faire son arrivée avant la fin de l’année, ce qui devrait ravir les amateurs de réalité virtuelle, car ils sauront que demander au père noël ! Pour le moment, aucune présentation officielle n’a été faite de ce nouveau modèle, mais nous vous laissons visionner les trois vidéos postées hier par Sony sur son compte PlayStation sur YouTube.

Sony dévoile son nouveau casque PS VR en trois vidéos

Ceux qui ont le sens du détail verront que sur cette nouvelle version, il sera possible de connecter le câble audio directement sur le casque. On note aussi que le réglage du volume et le bouton mute sont présents directement sur le casque. On sait donc très peu de choses sur ce casque, il est possible qu’un Bundle contenant le jeu Skyrim et ce casque sorte justement le 17 novembre aux Etats-Unis.

Vidéo 1

Vidéo 2

Vidéo 3