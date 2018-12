Le nouveau Mozilla Firefox 64 nous promet de tirer le meilleur du web

Le nouveau Mozilla Firefox 64 est arrivé !

Bonne nouvelle pour tous les défenseurs de la cause Mozilla, puisque le nouveau Firefox 64 est désormais disponible au téléchargement. Rappelons qu’il s’agit ici d’un navigateur web, concurrent notamment de l’ogre Google Chrome ou encore de Microsoft Edge. Une version 64 qui promet de simplifier et personnaliser encore un peu plus l’expérience des internautes.

Pour y parvenir, Mozilla a notamment intégré un nouveau mode baptisé « Contextual Feature Recommander« . Une fonctionnalité destinée aux internautes qui cherchent en permanence à tirer le meilleur parti de leur expérience web. Cette fonction « Recommandation d’éléments contextuels » est donc un système qui recommande de manière proactive les fonctionnalités et les extensions Firefox, en se basant sur la façon dont l’utilisateur utilise le Web. Par exemple, si plusieurs onglets sont ouverts et que l’internaute a pour habitude de les utiliser régulièrement, une fonctionnalité appelée « Onglets épinglés » lui est automatiquement proposée.

Aux Etats-Unis, Firefox se charge aussi de proposer des fonctionnalités pertinentes et le navigateur propose notamment trois extensions chaudement recommandées, à savoir Facebook Container, Enhancer pour YouTube et Google Translate.

La nouvelle version de Firefox s’attaque également au sujet des onglets multiples. Ainsi, il est désormais possible de les organiser à sa façon en cliquant simultanément sur tous les onglets ouverts avec Ctrl+Clic sur PC ou Shift+Clic sur Mac. Dès lors, il est possible de les mettre tous en silencieux, de les déplacer, de les ajouter à ses favoris ou encore de les épingler rapidement et facilement. Bien sûr, au-delà de ces quelques nouveautés, Firefox 64 se charge aussi de corriger certains bugs de sécurité, et de procéder à quelques petites modifications pour faciliter la navigation web.