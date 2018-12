Google Chrome s’attaque aux publicités avec des boutons trompeurs

Comme vous le savez peut-être déjà, Google intègre un bloqueur de publicités sur son navigateur Chrome. Celui-ci ne fonctionne cependant pas comme la plupart des adblockers, et ne vise que les publicités jugées comme inacceptables selon les standards de la Coalition for Better Ads, un groupe d’acteurs du web auquel la firme de Mountain View a adhéré.

D’autre part, ce bloqueur de publicités ne cible pas les bannières, mais les sites. Si un site web est pénalisé par le bloqueur de Chrome, le navigateur bloque toutes les publicités de ce site web.

Les faux boutons dans le collimateur de Google

Au mois de novembre, la firme de Mountain View a annoncé une mise à jour pour ces fonctionnalités contre les publicités inacceptables sur Chrome 71.

Celle-ci vise les publicités qui incluent des boutons trompeurs, comme un bouton « fermer » qui ne ferme pas la publicité mais redirige l’internaute vers une autre page, ou les faux boutons « play ».

Et la bonne nouvelle, c’est que Google est actuellement en train de déployer la version 71 de Chrome, ce qui signifie que les internautes devraient commencer à bénéficier des nouvelles mesures de la firme de Mountain View contre ces boutons trompeurs.

« Ces publicités incitent les utilisateurs à cliquer dessus en faisant semblant d’être des avertissements du système ou des boutons de ‘fermeture’ qui ne ferment pas réellement la publicité. En outre, certaines de ces expériences publicitaires abusives sont utilisées par des fraudeurs et des méthodes de phishing pour voler des informations personnelles », expliquait Vivek Sekhar, Product Manager.