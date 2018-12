Nouveau : les pansements électroniques pour guérir plus vite

Les nouvelles technologies permettent régulièrement à la médecine de trouver des alternatives plus efficaces aux solutions de santé que l’on connaît déjà. Des fois, les chercheurs peinent à obtenir des résultats probants, comme ce fut le cas avec les lentilles connectées de Google censées lutter contre le diabète. Mais il arrive que les expériences soient concluantes.

C’est ainsi que des ingénieurs américains et chinois viennent d’inventer un pansement qui accélère la guérison des blessures. Ça ne fonctionne pour le moment que sur les rats (paix à leur âme), mais les recherches sur le sujet sont loin d’être terminées.

Comment fonctionnent les pansements intelligents ?

En réalité, le concept est assez simple : le pansement utilise un champ électrique qui réchauffe la blessure à soigner pour la traiter plus vite qu’avec les moyens traditionnels. Cette innovation pourrait avoir des domaines d’application multiples chez les hommes, à commencer par les cas où il est nécessaire d’agir rapidement.

L’efficacité de ce nouveau dispositif médical se mesure lorsque l’on s’intéresse à la durée du traitement. En effet, les tests menés sur les rongeurs montrent que leurs plaies ont été refermées au bout de trois jours, contre douze avec les méthodes que nous utilisons actuellement.

Bientôt pour les humains ?

Quand on cherche à comprendre quels sont les phénomènes naturels qui interviennent dans le processus, on s’aperçoit que ce sont principalement des réactions biologiques qui arrivent aussi chez les hommes. Ainsi, on pourrait peut-être voir débarquer ces pansements dernière génération dans nos pharmacies d’ici quelques années.

L’avantage ? Si la lésion cicatrise dans un laps de temps plus court qu’auparavant, le risque d’infection est largement diminué. En extrapolant, on peut ainsi imaginer sauver des vies dans les pays en voie de développement, où l’accès aux soins est plus compliqué. Il n’y aura plus qu’à transporter le matériel avec les drones de secours de Zipline !

