« Nouvelle Expérience Xbox » : Microsoft présente l’interface de la Xbox Series X

A contrario de Sony, dont la PS5 marquera une forme de rupture avec la génération actuelle, chez Microsoft, on oeuvre sur « un écosystème complet à la croisée des chemins entre appareils et jeux, qui vous permettra de vous amuser où vous le souhaitez ». Un processus qui passera par une « nouvelle interface Xbox », qui sera donc déployée de manière commune sur Xbox évidemment, mais aussi sur nos ordinateurs ou encore nos smartphones.

Une « nouvelle expérience Xbox » pour la Xbox Series X

Microsoft prépare activement le lancement de sa future Xbox Series X, et peaufine notamment son nouvel écosystème. Avec sa nouvelle console, Microsoft promet une interface plus rapide que jamais, avec une page d’accueil qui se chargera plus de deux fois plus vite lorsque l’on démarrera la console et plus de 30% plus rapidement lorsque l’on passera d’un jeu à celle-ci. De plus, ces améliorations utiliseront 40% moins de mémoire que précédemment.

A cela s’ajoutera également une refonte du Microsoft Store, qui mise là encore sur la vitesse, mais aussi sur une interface plus instinctive. Une interface qui pourra être couplée à une nouvelle application mobile, qui permettra par exemple de télécharger automatiquement sur son smartphone un extrait vidéo capturé sur Xbox Series X.

« Les textes seront plus faciles à lire, il sera plus aisé de comprendre l’ensemble des éléments présents à l’écran en un regard et toutes les tâches habituelles s’effectueront plus rapidement. Attendez-vous à découvrir des formats, des polices et des styles d’illustration inédits, et plus encore. La disposition des éléments restera familière sur la plupart des pages visibles sur votre console, mais le tout sera plus rapide, plus concentré » promet Microsoft.

Microsoft a tenu à partager la nouvelle en publiant une vidéo de présentation (ci-dessus) de cette « nouvelle expérience Xbox ». Dommage toutefois que la firme américaine préfère se focaliser sur le discours très enthousiaste de divers intervenants, plutôt que sur l’interface en elle-même…