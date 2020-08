C’est officiel, la Xbox Series X sera disponible en novembre !

C’est un fait, les amateurs de jeux vidéo ont rendez-vous avec la « next gen » en fin d’année 2020. Du côté de chez Sony, on entretient encore un peu le mystère en ce qui concerne la date de disponibilité et le prix de la PS5, mais du côté de chez Microsoft, on vient d’officialiser la fenêtre de sortie de la Xbox Series X !

La Xbox Series X disponible en novembre !

Alors que le géant de Redmond a choqué plus d’un joueur en officialisant le report à 2021 de Halo Infinite, ce dernier a tenu à confirmer dans la foulée que la Xbox Series X ne loupera pas les fêtes de fin d’année, et sera bel et bien disponible durant le mois de novembre. A l’heure actuelle, Microsoft n’a pas jugé bon de définir une date de sortie précise, mais on est désormais certain que l’on pourra retrouver la console au pied du sapin.

Du côté de chez Microsoft, même si le report de Halo Infinite fait perdre un ambassadeur de choix à la Xbox Series X (bien que le jeu n’ait pas convaincu grand monde lors de sa récente présentation…), on se veut rassurant, en expliquant qu’il sera possible de jouer à « des milliers de jeux sur Xbox Series X », et ce, dès son lancement.

En effet, le nouveau bébé de Microsoft sera compatible avec les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One, sans compter les jeux optimisés pour Xbox Series X, comme Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon, Gears 5, Forza Horizon 4, Destiny 2…

Reste désormais à savoir quel sera le line-up « next gen » de cette Xbox Series X, qui se définit depuis le départ comme un prolongement de l’écosystème Xbox. On sait déjà que la console disposera d’une interface similaire à la Xbox One, que la manette sera elle aussi sensiblement identique à celle de la console actuelle, et qu’elle permettra (dans un premier temps du moins) de jouer à des jeux disponibles également sur Xbox One, en version « optimisée »… Affaire à suivre donc.