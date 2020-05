Nouvelle tablette Amazon Fire HD 8 : plus rapide, plus endurante, plus chère

Une nouvelle tablette Amazon Fire HD 8 pour l’été

Amazon n’est pas peu fier d’officialiser la disponibilité, début juin, d’une nouvelle version de sa tablette Fire HD 8. Une nouvelle version évidemment plus puissante, plus endurante… mais également un peu plus chère.

Acheter la nouvelle tablette Amazon Fire HD 8

Concrètement, la nouvelle tablette Amazon Fire HD 8 dispose d’un écran de 8″, capable d’afficher une image en 1280 x 800 pixels. Elle est animée par un processeur quad core 2 Ghz, couplé à un total de 2 Go de RAM (contre un CPU 1,3 Ghz et 1,5 Go de RAM pour la génération précédente). La nouvelle tablette est proposée en deux versions, avec 32 ou 64 Go de stockage, soit deux fois plus de stockage que la génération précédente, et la possibilité d’utiliser une carte microSD en cas de besoin.

Amazon promet également une meilleure autonomie, avec la possibilité d’utiliser la tablette pendant 12 heures sur une seule et même charge, soit une hausse de 20%. L’autre bonne nouvelle, c’est la présence désormais d’un port USB Type-C pour une recharge à la fois plus rapide et plus facile. Rappelons que les tablettes Amazon Fire n’ont pas accès au PlayStore de Google, et certaines applications (disponibles sur Android) comme YouTube par exemple, ne sont pas téléchargeables ici.

Selon Eric Saarnio, vice-président d’Amazon Devices : « Nous avons rendu la toute nouvelle Fire HD 8 encore meilleure avec une performance plus rapide, 32 Go de mémoire interne, jusqu’à 12 heures d’autonomie et une recharge plus facile grâce à l’USB-C. »

Quand ? Combien ?

La toute nouvelle Fire HD 8 est disponible en précommande dès aujourd’hui sur Amazon, à partir de 99,99 €. A noter que le prix concerne la version « avec offres spéciales », et pour profiter d’une tablette dénuée de toute forme de publicités, il faudra débourser 114,99 euros. Les premières expéditions sont prévues à compter du 3 juin prochain.