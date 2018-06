Nouvelles révélations sur la Casa de Papel

On en sait désormais un peu plus sur les saisons écoulées de la Casa de Papel mais aussi ce qui va arriver après.

Un mystère de la série vole en éclats

La Casa de Papel, c’est la série de Netflix qui nous a pris par surprise avec le reste de la planète. Rapidement devenue incontournable, la série révèle surtout l’instinct de la plateforme dans l’achat des programmes. Elle avait en effet déjà été diffusée en Espagne. Sa capacité aussi à écouter les fans puisque l’on va avoir le droit à une troisième saison.

Les créateurs de la Casa de Papel sont en ce moment au festival de Monte-Carlo. Alex Pina a enfin levé un petit bout de secret… sur les saisons écoulées. En l’occurrence, pourquoi choisir des noms de villes. « On a envisagé plusieurs possibilités comme des noms de planètes. Un jour, quelqu’un est arrivé avec un tee-shirt sur lequel était écrit Tokyo ! C’est comme cela que ça a commencé ». Simple comme bonjour.

Une saison trois très attendue par les fans

Bien sûr, ils se font aussi cuisiner sur le contenu de la future saison 3. Particulièrement attendue, elle nourrit beaucoup de fantasmes des fans. Chaque information qui émerge est épluchée, analysée, disséquée. Mais, ils demandent de la patience. Il faut dire que les petites incohérences de l’histoire avaient été dénoncées par certains fans acharnés. Mais, pour lui, c’est en fait presque normal. « C’est vrai que nous ne pouvons pas toujours être brillants quand on écrit. Nous avons beaucoup plus de pression quand des millions de personnes sont fans à travers le monde. Les attentes sont très élevées et il y a un risque de décevoir le public. On fait donc très attention » explique-t-il ainsi au site médias Télé Loisir.

Il ne reste désormais plus qu’à l’attendre pour en savoir plus. On devrait sans doute avoir une idée plus précise de ce qui nous attend d’ici la fin d’année 2018 ou le début 2019. D’ici là, patience !