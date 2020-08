Nreal s’associe à la sortie du Galaxy Note 20 pour mettre en vente ses lunettes de réalité mixte

En parallèle du lancement des Galaxy Note 20, une autre société coréenne lance un produit important. Il s’agit des lunettes de réalité mixte Nreal Light. L’opérateur de téléphonie mobile et fournisseur d’accès à internet coréen LG U+ présente ce partenariat entre Samsung et Nreal, les précommandes sont disponibles à partir d’aujourd’hui 11 août. Il faudra attendre le 21 août pour que les casques Nreal soient disponibles en magasin.

Le Nreal Light (également appelé « U+ Real Glass ») est un casque léger très ressemblant à de simples lunettes de soleil qui s’attache à un dispositif séparé, en l’occurrence le nouveau Samsung Galaxy Note 20. Nreal présente son produit comme étant une alternative plus complète qu’un smartphone lorsque vous regardez des vidéos, jouez à des jeux ou naviguez sur des sites web. Le Nreal Light devrait également supporter Chrome, Facebook et Instagram, et d’autres applications dès son lancement.

Nreal, seul survivant de la réalité mixte pour tous.

À ce jour, Nreal reste l’une des seules entreprises qui cherchent à vendre des lunettes de réalité mixte au grand public. Magic Leap avait même poursuivi en justice Nreal pour « copie flagrante », a finalement abandonné les poursuites en juin dernier après avoir pris la décision de se concentrer sur la réalité mixte pour les entreprises, laissant ainsi le chemin libre à Nreal pour les particuliers. Devant les nombreux abandons dans ce secteur compliqué, Nreal semble être sûr de sois et continue son ascension avec notamment la société japonaise KDDI et l’entreprise allemande Deutsche Telekom. Avec cette dernière, Nreal a même fondé un incubateur dédié aux projets en lien avec la réalité mixte.

Pour le moment, Nreal reste concentrée sur le coréen et n’a pas annoncé de projets de lancement aux États-Unis, ni ailleurs. Cette version grand public comprend une série de pince-nez pour s’adapter aux différents visages, ainsi qu’un système pour les verres correcteurs et un « cache VR » noir qui bloque votre vision extérieure pour créer une image plus nette. Il faudra compter 586 dollars pour une paire seule, et 295 dollars avec le Galaxy Note 20.